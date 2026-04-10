Emilio Apud: “Argentina puede empezar a formar parte del grupo de exportadores de nivel mundial”

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta al mercado energético global y, según Emilio Apud, ex secretario de Energía y Minería de la Nación, las consecuencias podrían extenderse más allá de los precios coyunturales. “A largo plazo no es una buena noticia, porque si no se resuelve rápido, se van a empezar a afectar las instalaciones”, advirtió, señalando el riesgo estructural sobre la oferta mundial.

El especialista explicó que los daños en infraestructura crítica pueden tener efectos duraderos. “Reparar o reponer esa falta de infraestructura puede llevar más de uno o dos años”, sostuvo, al tiempo que ejemplificó con ataques recientes a instalaciones clave de licuefacción de gas. En ese sentido, alertó que un agravamiento del conflicto podría derivar en una reducción sostenida del suministro global.

Impacto en los precios y el mercado local

En el corto plazo, el precio del barril se mantiene por encima de los 90 dólares, lo que repercute directamente en el mercado argentino. “El acuerdo es que todo lo que sea ahora arriba de 90 por 45 días no van a aumentar el precio del combustible”, explicó Apud, aunque dejó abierta la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez finalizado ese período.

El exfuncionario también advirtió sobre la estrategia de las petroleras frente a este contexto. “Después de los 45 días no sé qué es lo que van a hacer, pero no creo que puedan seguir bancando mucho tiempo esa diferencia”, remarcó, anticipando posibles ajustes si la tensión internacional persiste.

En cuanto al rol de YPF y el sector energético local, Apud destacó la necesidad de preservar la lógica empresarial por sobre las decisiones políticas. “YPF es una gran empresa, tiene que comportarse como una empresa y no como quiere el accionista principal”, subrayó, enfatizando la importancia de generar confianza para atraer inversiones.

Argentina y la oportunidad energética global

Más allá del contexto adverso, Apud identificó una ventana de oportunidad para el país. “Argentina puede empezar a formar parte del grupo de exportadores de nivel mundial”, afirmó, en referencia al potencial de Vaca Muerta y el desarrollo del gas natural licuado.

El analista explicó que la reconfiguración del mapa energético global impulsa a los grandes consumidores a diversificar proveedores. “Los grandes importadores se dan cuenta que no basta con tener abastecimiento en cantidad y precio, hace falta seguridad”, indicó, destacando que Argentina podría beneficiarse de su estabilidad geopolítica relativa.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío es interno. “Tenemos que demostrar que, venga el gobierno que venga, vamos a seguir con esta política”, sostuvo, al remarcar que la previsibilidad es clave para proyectos de largo plazo en el sector energético.

Finalmente, concluyó que el país cuenta con los recursos y el conocimiento técnico necesarios, pero debe consolidar reglas claras. “Hay oportunidad en la demanda, y oferta tenemos y sabemos cómo explotarla”, cerró.

