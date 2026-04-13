Alberto Ruskolekier sobre el Estrecho de Ormuz: “Impacta en hasta el 2,5% del PBI mundial”

El analista internacional Alberto Ruskolekier analizó en diálogo con Canal E las consecuencias económicas del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

Según explicó, la interrupción del flujo de petróleo y gas por esta vía estratégica puede generar un impacto significativo en la economía mundial, tanto por el aumento de precios como por la desaceleración de la actividad.

El Estrecho de Ormuz, clave para la economía global

Ruskolekier destacó que por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente el 20% del petróleo del mundo.

“Estamos hablando de unos 20 millones de barriles diarios que pasan por esa zona en condiciones normales”, detalló. Esto convierte al estrecho en un punto neurálgico para el suministro energético global.

El impacto económico del bloqueo

El analista explicó que el efecto económico no se limita al precio del crudo. “Hay que sumar transporte, seguros, impuestos y refinación, lo que multiplica el impacto económico”, señaló.

En ese sentido, estimó que el bloqueo puede representar hasta 2,3% del PBI mundial, una cifra que asciende a más de 2,3 billones de dólares.

China, uno de los países más afectados

Ruskolekier advirtió que uno de los principales perjudicados es China, debido a su alta dependencia energética. “Consume 16 millones de barriles diarios, pero produce solo 4, por lo que necesita importar 12 millones”, explicó.

Además, destacó que el gigante asiático compraba petróleo iraní con descuentos de hasta 20%, lo que ahora podría encarecer sus costos.

Un conflicto con impacto en toda la economía

El especialista subrayó que el petróleo tiene un efecto multiplicador en la economía. “No solo impacta en la energía, sino en toda la cadena productiva”, afirmó.

Por eso, cualquier alteración en su precio o suministro puede generar una desaceleración global.

La tensión geopolítica y el rol de las potencias

Ruskolekier también se refirió a las negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán.

Según indicó, el bloqueo del estrecho fue utilizado como una herramienta de presión en la disputa geopolítica. “Irán jugó esta carta como la más importante en la mesa de negociación”, sostuvo.

Arabia Saudita y la disputa estratégica

El analista mencionó el rol de Arabia Saudita en el conflicto y su influencia en la política internacional. En particular, destacó que el príncipe heredero Mohammed Bin Salman habría solicitado a Estados Unidos no avanzar en acuerdos con Irán.

“La estrategia es resolver el problema de fondo y evitar que Irán vuelva a condicionar el mercado energético”, explicó.

Un escenario de alta incertidumbre

Finalmente, Ruskolekier advirtió que el conflicto puede tener consecuencias de largo plazo. “Estamos hablando de cifras enormes y de un nervio económico clave para el mundo”, concluyó.

En este contexto, la evolución del conflicto en Medio Oriente será determinante para la estabilidad económica global.