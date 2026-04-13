Mercado financiero global: metales y tecnológicas, las apuestas que ganan terreno

El analista de mercados Nicolás Borra analizó en diálogo con Canal E el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados globales y la economía argentina, con foco en la suba del petróleo, la inflación y las expectativas financieras.

En ese marco, explicó que el contexto internacional está generando efectos de corto plazo en los activos, pero con posibles consecuencias más profundas en la inflación y el consumo.

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

Borra señaló que el conflicto geopolítico llevó nuevamente al precio del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

“Esto responde al bloqueo del Estrecho de Ormuz y a la tensión entre Estados Unidos e Irán”, explicó. Sin embargo, aclaró que el mercado interpreta este escenario como un fenómeno de corto plazo vinculado a una estrategia de negociación.

Bolsas globales: de la caída a la recuperación

El analista detalló que las bolsas internacionales comenzaron la jornada en baja, pero luego se recuperaron. “El S&P 500 y el Nasdaq se tornaron positivos porque el mercado cree que esto se va a resolver”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de diferenciar entre el impacto de las noticias y la dinámica real de los activos.

Oportunidades en metales y tecnológicas

Borra destacó que el contexto actual abre oportunidades de inversión. “El oro y el cobre tuvieron correcciones, pero a largo plazo el déficit energético va a impulsar su valor”, sostuvo.

Además, mencionó que empresas tecnológicas como Microsoft muestran recuperación tras caídas previas, incluso en un escenario adverso.

El impacto en la economía local

En el plano local, el analista señaló que las empresas energéticas se ven beneficiadas por la suba del crudo. “Vemos a YPF y otras compañías del sector con subas”, explicó.

Sin embargo, advirtió que este fenómeno también tiene efectos negativos sobre el consumo.

Inflación y pérdida de poder adquisitivo

Borra remarcó que el aumento del combustible impacta directamente en los precios de la economía. “La suba de la nafta encarece todos los bienes y reduce la capacidad de ahorro”, afirmó.

En ese contexto, explicó que el dólar se mantiene estable o en baja porque los ahorristas tienen menos margen para comprar divisas.

El rol del Banco Central

Según el analista, el único actor relevante en el mercado cambiario actualmente es el Banco Central.

“Hoy el principal comprador de dólares es el Central”, señaló. Esto refleja la debilidad de la demanda privada en un contexto de ajuste del consumo.

Deuda, tasas e instrumentos financieros

Borra también se refirió a las próximas licitaciones del Tesoro. El Gobierno continuará colocando bonos en dólares como el AO27 y AO28, lo que contribuye a la baja del riesgo país.

En paralelo, advirtió que los instrumentos en pesos muestran rendimientos bajos o negativos en términos reales.

Inflación persistente y riesgos para el plan económico

De cara a los próximos meses, el analista proyectó que la inflación se mantendrá elevada. “Las consultoras estiman que estará por encima del 3% y difícilmente baje del 2,5% mensual”, indicó.

Además, alertó que el contexto internacional podría reforzar esa tendencia.

Un escenario desafiante hacia adelante

Finalmente, Borra advirtió sobre los desafíos del programa económico. “Si la inflación se mantiene y la recaudación cae en términos reales, el Gobierno va a tener que ajustar el gasto”, explicó.

En ese sentido, consideró que el principal riesgo es un escenario de menor consumo combinado con presión inflacionaria en un año previo a elecciones.