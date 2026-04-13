Lionel Fernández destacó las compras del BCRA: “Ya acumula cerca de USD 5.000 millones”

El analista de mercados Lionel Fernández analizó en diálogo con Canal E el escenario financiero local e internacional, con foco en las compras récord del Banco Central, el nivel del riesgo país y las posibilidades de acceso al financiamiento externo.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno enfrenta una oportunidad para volver a los mercados internacionales, aunque en un escenario todavía atravesado por la incertidumbre global.

Compras récord del Banco Central

Fernández destacó la magnitud de las intervenciones recientes del Banco Central en el mercado cambiario. “Compró el viernes 457 millones de dólares y ya está cerca de los 5.000 millones acumulados”, señaló.

Según explicó, el objetivo inicial era alcanzar los 10.000 millones, una meta que podría adelantarse si se mantiene el ritmo actual de compras.

El dilema del financiamiento externo

El analista planteó que, pese a la mejora en las reservas, el Gobierno sigue sin acceder plenamente al crédito internacional. “Hoy el financiamiento local con bonos como el AO27 o AO28 es muy chico, no reemplaza el acceso real a Wall Street”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el contexto actual podría ser aprovechado para evaluar el apetito del mercado.

¿Momento de testear el mercado?

Fernández fue directo en su diagnóstico: el Gobierno debería intentar volver a los mercados globales, aunque de manera gradual. “Es momento de testear el mercado, como hizo Ecuador”, sostuvo.

Y agregó: “No buscaría grandes montos, sino emisiones más chicas, de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares”.

Riesgo país y tasas internacionales

El analista explicó que el riesgo país en torno a los 550 puntos sigue siendo un condicionante clave. Además, advirtió que el contexto internacional podría complicar aún más el acceso al crédito.

“Hay riesgo de que la Reserva Federal suba la tasa si la inflación en Estados Unidos se mantiene alta”, indicó.

El impacto del conflicto global

Fernández vinculó la situación financiera con la tensión geopolítica en Medio Oriente. “El conflicto y el rebote del petróleo pueden generar más inflación global”, explicó.

Esto, según señaló, condiciona tanto a la política monetaria internacional como a las decisiones del Gobierno argentino.

Bonos, tasas y estrategia financiera

En relación a los instrumentos actuales, destacó que los bonos emitidos recientemente tuvieron resultados dispares. “Se buscaban 250 millones y se colocaron 150 millones, por eso es clave medir bien la demanda”, explicó.

Para el analista, el éxito de una emisión depende de lograr un exceso de oferta que permita reducir la tasa.

Un escenario con oportunidades y riesgos

Fernández consideró que, si el contexto internacional se estabiliza, el riesgo país podría seguir bajando. “Cuando hay más claridad, baja el rendimiento de los bonos y suben sus precios”, señaló.

Sin embargo, advirtió que la volatilidad global y la falta de dólares en ciertos momentos del año pueden volver a presionar las variables financieras.

La estrategia del Gobierno en debate

Finalmente, el analista remarcó que la clave está en encontrar el momento adecuado para salir al mercado. “Si buscás 1.500 millones y tenés oferta por 4.000, ahí bajás la tasa”, explicó.

En ese sentido, concluyó que la estrategia debe ser gradual y cuidadosa para evitar convalidar costos financieros elevados.