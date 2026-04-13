El dólar blue cerró en alza este lunes 13 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales bajaron en 21 millones de dólares. De esta manera, cerró la jornada con un total de 45.410 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este lunes 13 de abril. La divisa paralela subió $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1400 y se compró a $1385.

Dólar blue

El dólar blue registró una suba este lunes 13 de abril. La divisa paralela avanzó $10 y cerró a $1400 para la venta, mientras que en la punta compradora se ubicó en $1385.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.404,60.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.467,50.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.467,30 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1800,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1385 en la punta vendedora, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1354,00 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 112 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 21 millones de dólares y cerraron en 45.410 millones de dólares.