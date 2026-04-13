Miguel Ponce: “Estamos al final de la capacidad de contener el conflicto”

La tensión en el Estrecho de Ormuz volvió a escalar tras las recientes declaraciones de Donald Trump, generando incertidumbre en los mercados y preocupación a nivel global. Desde Washington, el especialista en comercio exterior Miguel Ponce describió un escenario marcado por contradicciones y decisiones que podrían agravar la crisis.

Según explicó, el mandatario estadounidense mostró un discurso ambiguo: “Se lo notaba como muy contradictorio, primero sacando pecho y después reconociendo tensiones que no logra resolver”. En ese contexto, destacó que, si bien Trump celebró el paso de buques por la zona, la situación sigue siendo extremadamente volátil.

Un conflicto que escala sin control

Ponce fue contundente al analizar la estrategia de Estados Unidos: “Lo que plantea Trump hoy con esto del nuevo bloqueo no es una estrategia, es una aventura sin red”. Para el especialista, la falta de previsión económica es uno de los puntos más críticos del conflicto.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz no solo tiene implicancias geopolíticas, sino también un fuerte impacto económico. La región concentra cerca del 30% del flujo global de petróleo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor de riesgo sistémico. En ese sentido, advirtió: “No se puede estrangular el suministro de energía sin que estés estrangulando la economía global”.

Además, Irán no solo mantiene su postura, sino que podría redoblarla. La posibilidad de bloquear otros puntos estratégicos incrementa el temor de un shock comercial a escala mundial.

Impacto global y riesgo de colapso económico

El análisis de Ponce apunta a un escenario donde la crisis deja de ser regional para convertirse en una amenaza global. El aumento de costos logísticos, la suba de seguros y la incertidumbre en los mercados ya están generando consecuencias visibles.

En este sentido, afirmó: “Estamos viviendo un momento de colapso de la capacidad de gestionar el conflicto mismo”, lo que refleja la dificultad de las potencias para contener la escalada.

Asimismo, el especialista señaló que el mercado ya está reaccionando ante el riesgo: inflación, recesión y presión interna en Estados Unidos, junto con un impacto severo en Europa y otras economías.

Finalmente, Ponce planteó que el objetivo de Trump podría ser encontrar una salida política que le permita retirarse del conflicto sin asumir costos excesivos. Sin embargo, advirtió que la situación actual podría derivar en una crisis mayor: “No nos estamos acercando al final de un conflicto, sino al final de la capacidad de contenerlo”.