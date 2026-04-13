Consumo: advierten que la recuperación sigue limitada por el poder adquisitivo

El consumo minorista en Argentina continúa mostrando señales de debilidad, aunque con una leve moderación en su caída. Según explicó Salvador Femenia, vocero de CAME, “el consumo minorista cayó 0,6% interanual y 0,4% intermensual”, marcando un nuevo retroceso que extiende una tendencia negativa de más de diez meses.

A pesar de este panorama, el especialista destacó que la caída muestra ciertos signos de desaceleración: “esta caída, si bien constituye una nueva caída, está un poco atenuada respecto a lo que venían casi en los últimos meses”. Este comportamiento se vincula principalmente con factores estacionales y movimientos puntuales en algunos rubros.

Sectores con leve alivio y consumo contenido

El inicio del ciclo lectivo generó un impacto específico en determinados sectores. Femenia señaló que “algunos números que venían cayendo fuerte, estuvieron más atenuados”, especialmente en rubros como indumentaria, calzado y alimentos, donde la demanda se activa por cuestiones estacionales.

Sin embargo, esta leve mejora no implica un cambio de tendencia. El especialista aclaró que se trata de movimientos puntuales: “son números específicos que tienen que ver con el inicio de clase”, lo que limita su impacto en el panorama general.

En otros sectores, como farmacia, se registraron leves recuperaciones, mientras que actividades vinculadas al mantenimiento también mostraron cierta estabilidad. Aun así, el diagnóstico general sigue siendo negativo: “igualmente significan 11 meses de caída consecutiva”, enfatizó.

Poder adquisitivo y endeudamiento, los principales frenos

Uno de los factores clave detrás de la caída del consumo es la pérdida del poder adquisitivo. Femenia fue contundente al afirmar: “las causas que generan esta situación no se han modificado”, descartando una recuperación inmediata.

En este sentido, explicó que las paritarias por debajo de la inflación afectan directamente la capacidad de compra: “hay una cuestión de poder adquisitivo por paritarias que se ajustan por debajo de la inflación”, lo que reduce el margen de gasto de los hogares.

A esto se suma el nivel de endeudamiento creciente, que también condiciona el consumo: “ya hay un nivel de endeudamiento bastante importante con tarjetas de crédito”, lo que limita el uso de herramientas de financiamiento como motor de reactivación.

Si bien una eventual baja de tasas podría generar cierto alivio, Femenia considera que el proceso será gradual: “quizás un poco la baja de la tasa de interés pero creo que todavía está en un proceso de baja”.

En este contexto, el consumo sigue condicionado por variables estructurales que aún no muestran cambios significativos, lo que mantiene en pausa cualquier expectativa de recuperación sostenida en el corto plazo.

