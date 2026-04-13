Telefónica deja México tras 25 años: reconfiguración del mercado y avance de capitales estadounidenses

La salida de Telefónica de México marca un punto de inflexión en el sector de telecomunicaciones de América Latina. Tras más de dos décadas de operación, la compañía española abandona un mercado clave, en medio de tensiones regulatorias, competencia feroz y cambios estratégicos globales.

El periodista Enrique Hernández detalló Canal E el contexto de esta decisión: “Telefónica anunció que va a dejar el mercado mexicano luego de estar al menos 25 años en este país ofreciendo servicios de telefonía”. Este movimiento, lejos de ser aislado, forma parte de un repliegue regional más amplio.

Salida estratégica y reconfiguración regional

Según explicó Hernández, la retirada de la empresa no es un hecho puntual, sino parte de una estrategia que ya impactó en varios países: “Telefónica ha salido con México de siete países, incluido Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile”. Actualmente, la compañía mantiene presencia principalmente en Brasil, consolidando su foco en mercados más rentables.

La salida deja un espacio relevante en el mercado mexicano, aunque rápidamente aparecen nuevos jugadores. En este sentido, el periodista señaló: “La salida de Telefónica deja un vacío, pero también la llegada de otra empresa, que son capitales estadounidenses”.

Entre las compañías interesadas en absorber el negocio se encuentran firmas como Oxio y otros inversores internacionales, en una operación valuada en cientos de millones de dólares.

Competencia, tensiones y nuevos protagonistas

El escenario competitivo en México es particularmente complejo. Hernández remarcó que uno de los factores clave fue la dificultad para competir con el gigante regional: “Se le complicaba mucho competir con Carlos Slim, que es muy rey de las telecomunicaciones en México”.

A esto se suman conflictos con el gobierno mexicano, especialmente en materia fiscal, que habrían acelerado la decisión de salida. La presión impositiva y los costos operativos generaron un contexto poco favorable para la empresa española.

En paralelo, surgen nuevos actores con ambiciones de expansión. Entre ellos, el empresario David Martínez aparece como un potencial protagonista del sector: “David Martínez buscaba quedarse con una empresa telefónica y competir también en México”.

El interés de capitales estadounidenses y locales redefine el mapa de las telecomunicaciones, en un momento en que la conectividad se vuelve estratégica, especialmente de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026.

En este contexto, el mercado mexicano entra en una nueva etapa, con mayor competencia y una fuerte disputa por el liderazgo en servicios digitales y telecomunicaciones.

