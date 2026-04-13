Encuestas: crece el rechazo al Gobierno y se encienden señales políticas

El escenario político argentino comienza a mostrar señales de desgaste para el oficialismo, con encuestas que reflejan un crecimiento del descontento social. Según explicó el analista político, Gustavo Damián González, los últimos estudios marcan un punto de inflexión que combina factores políticos y económicos.

El analista aclaró el origen del dato: “Ese estudio viene de una consultora que es de Córdoba, que es una de las consultoras realmente más serias, y como toda consulta, es una foto”. Sin embargo, esa “foto” revela tendencias que preocupan al Gobierno.

El impacto del caso Adorni y el humor social

Uno de los factores centrales es el denominado caso Adorni, que logró perforar la percepción pública. En palabras de González: “El ciudadano de a pie nota que algo extraño hubo ahí en Adorni”, marcando un quiebre respecto de otros episodios que no habían tenido el mismo efecto.

El analista consideró que este caso golpea directamente en la credibilidad: “Es el único caso que dio en el hueso del poder en los últimos días”, lo que explica el aumento del rechazo en las encuestas recientes.

No obstante, relativizó su impacto a largo plazo al señalar que podría diluirse: “Puede ser una nube en medio de la primavera”, aunque advirtió que el verdadero problema es más profundo.

Economía, expectativas y desgaste político

Más allá del escándalo, González subrayó que la variable económica sigue siendo determinante en la opinión pública: “La ciudadanía tenía expectativas sobre la economía, pero aún no se ha resuelto la cuestión microeconómica”.

En este sentido, el especialista remarcó la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana: “Esos brotes verdes no llegan al ciudadano a pie y no llegan a fin de mes”, reflejando una de las principales críticas al Gobierno.

Además, advirtió sobre el impacto directo en la evaluación política: “Entre las variables por las cuales la ciudadanía vota, es especialmente cómo le va en términos económicos”.

El deterioro en las condiciones de vida, sumado a preocupaciones como el desempleo, empieza a pesar más que los logros macroeconómicos.

Por otro lado, González señaló que el oficialismo mantiene una ventaja clave: la debilidad opositora. “Hay una oposición que no tiene un liderazgo claro”, explicó, lo que le permite al Gobierno sostener cierto margen de maniobra.

Sin embargo, ese escenario podría cambiar en los próximos meses, con movimientos de unidad dentro del peronismo y otros sectores políticos. “Van a unir todas las partes, es la única manera que tienen chances”, anticipó.

De cara a las elecciones, el analista dejó una advertencia: “Ahora lo que quieren es llegar de acá a esos 500 días de una manera bastante digna para que puedan ser reelectos”, lo que marca un cambio en la estrategia oficial.

En este contexto, el futuro político dependerá de la capacidad del Gobierno para recomponer expectativas económicas y recuperar la iniciativa en la agenda pública.

