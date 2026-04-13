El Banco Central sigue con compras de dólares: “Cerramos una semana buena en términos de compra de reservas”

El escenario económico argentino enfrenta una semana clave marcada por el dato de inflación, la dinámica del dólar y la acumulación de reservas. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Maximiliano Ramírez, quien trazó un diagnóstico preciso sobre los desafíos del Gobierno, el crédito y la sostenibilidad del modelo.

Maximiliano Ramírez destacó el desempeño reciente del Banco Central: “Cerramos una semana buena en términos de compra de reservas”. También precisó que, “tuvimos una gran semana en términos de compra de reservas con un cierre de 457 millones, que fue un número récord”.

El Banco Central se encuentra encaminado en su objetivo de reservas

El objetivo anual también avanza según lo previsto: “El Banco Central tiene un objetivo de reservas en el año de compra de 10.000 millones de dólares, y ya más o menos ha entrado abril, ya tenés casi unos 5.000 millones de dólares”. Según analizó, esto implica que “la tarea del Banco Central la está haciendo”.

El tipo de cambio es otro eje central. Ramírez resaltó que, “la dinámica del dólar viene también bastante tranquila, con un dólar que viene a la baja”. Sin embargo, advirtió sobre el origen de esa estabilidad: “Es a costa de lo que es la parte de organismos internacionales y la parte de muchas empresas que todavía siguen buscando un financiamiento”.

El mal momento de la economía real persiste

En contraste con la estabilidad financiera, señaló tensiones en la economía real: “El sector real es el que viene siendo menos favorecido y viene golpeándose bastante”.

El entrevistado señaló que uno de los problemas más relevantes es el endeudamiento: “El préstamo, en lugar de ser un complemento del ingreso, empezó a ser como el principal motor de consumo”. Luego, manifestó que esto implica un riesgo claro: “Eso es un problema”.

Además, advirtió sobre la sostenibilidad del crédito: “Si bien la estás refinanciando, no obtengo ingresos, ¿y cómo termino pagando ese nuevo refinanciamiento?”. En ese contexto, la mora sigue elevada y condiciona la recuperación.