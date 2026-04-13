Mariano Sardáns: “Salir desde tu banco a una cuenta bancaria en Uruguay, en Estados Unidos te sale cero”

El analista financiero, Mariano Sardáns, habló con Canal E y analizó que la salida de depósitos de argentinos desde Uruguay hacia Estados Unidos se consolida como una tendencia creciente en el sistema financiero regional.

Según Mariano Sardáns, el problema no radica en la solidez del sistema uruguayo: “Uruguay no tiene un problema sistémico ni un problema bancario, Uruguay, el sistema bancario es bien fuerte, es simplemente un tema de servicio, un tema de costo”.

La tendencia internacional de las inversiones

En ese sentido, remarcó que el factor clave es la competitividad internacional: “La gente hoy, a través de las redes, sabe perfectamente que el lugar más conveniente donde tener su dinero es los Estados Unidos, porque es el lugar más barato, más competitivo, más pro-cliente”.

A pesar de la migración, Uruguay no desaparece del mapa financiero. Sardáns explicó que muchos argentinos aún utilizan cuentas en ese país como puente para canalizar fondos hacia brokers en Estados Unidos: “Las cuentas bancarias se siguen abriendo en Uruguay, pero simplemente para hacer ese puente, para hacer esa triangulación”.

Cómo se llega a un broker en Estados Unidos

Esto responde a restricciones locales: “Para girar a un broker desde Argentina tenés que salir por el contado con liqui. O sea, ahí tenés un costo del 3%”. En contraste, detalló que, “salir desde tu banco a una cuenta bancaria a nombre de Mariano en Uruguay, en Estados Unidos te sale cero, cero te sale”.

El atractivo del sistema financiero estadounidense no se limita a menores costos operativos. El entrevistado destacó la seguridad jurídica y regulatoria: “Tenés atrás reguladores como la SEC, que están atrás de cualquier malapraxis y como mínimo te sacan la licencia o vas preso”.

Además, subrayó beneficios concretos en inversiones: “En los Estados Unidos vos podés comprar títulos argentinos a mejor precio que en Argentina y custodiarlos sin costos”. Incluso precisó diferencias en rendimientos: “Te diría un 1% como mínimo” de ahorro en costos. Esto se suma a comisiones inexistentes en dividendos: “En Estados Unidos, el cobro de un dividendo es cero”.