Orlando Ferreres: “La inflación va a seguir al 2% en los próximos meses, pero nunca va a llegar a ser 0”

El economista, Orlando Ferreres, en comunicación con Canal E, proyectó una inflación elevada para el año, con caída en la industria y una economía “muy compleja”, pese a cierta estabilidad cambiaria.

Orlando Ferreres estimó una inflación menor a la esperada por el mercado para marzo: “Nosotros tenemos una inflación del 2,7 o 2,8, ese es el número que nos da”. Sin embargo, advirtió que el panorama anual sigue siendo elevado: “Para el año, o sea, tomado de enero a diciembre, nos da 28%”.

No se espera una fuerte desaceleración de la inflación

En comparación con 2025, señaló: “El año pasado terminó en 31,6, o sea que no habría casi gran disminución de la inflación durante todo este año”. Además, anticipó una desaceleración gradual, pero sin llegar a niveles muy bajos: “La inflación va a seguir al 2, 2 y pico en los próximos meses y después bajará al 1 y pico, pero nunca va a llegar a ser 0, algo durante este año”.

Ferreres describió un escenario recesivo en varios sectores: “La actividad económica manufacturera en febrero del 26 versus febrero del 25 cayó 8,7”. Sobre la misma línea, destacó que pocos sectores mostraron crecimiento: “Solo crecieron dos sectores, uno de los cuales fue refinación de petróleo”.

La inflación se mantiene alta en tiempos de recesión

A su vez, explicó que la inflación se mantiene alta pese a la caída de la actividad: “En este ambiente de recesión todavía se sigue dando inflación bastante alta”. En este sentido, atribuyó esta situación a factores externos: “Es producto del shock externo por el aumento del precio de la nafta y de los alimentos”.

El entrevistado describió una economía con fuerte heterogeneidad: “Hay sectores que crecen y hay sectores que decrecen”. Entre los sectores en expansión mencionó: “La agricultura de ganadería, petróleo, minería, litio y las actividades bancarias y financieras”.

Mientras que los más golpeados son: “Automotriz, textil, indumentaria”, con caídas significativas.