En un contexto de caída del dólar en Argentina y creciente incertidumbre global, el economista, Marcos Victorica, en diálogo con Canal E, analizó el rol de la divisa estadounidense como refugio de valor y planteó un cambio de paradigma: dejar el billete para pasar a activos reales.

La discusión se da en un escenario donde el dólar pierde frente al peso en el corto plazo, pero también frente a activos en el largo plazo. Según Marcos Victorica, es clave separar ambos planos: “El análisis hay que dividirlo en lo que es riesgo-pesos, que es cierto que en algún momento te da rentabilidad, pero con un alto riesgo”.

El dólar pierde valor

Asimismo, remarcó que, más allá de la volatilidad local, el problema estructural es global: “Lo que me parece más importante y que está a largo plazo es la desvalorización del dólar respecto de los activos, o sea la inflación en dólares”.

Para ilustrarlo, Victorica utilizó ejemplos históricos concretos: “El Mustang costaba 2,300 dólares, hoy cuesta 30,000”. Esto implica que “en términos de autos, el dólar se desvalorizó 13 veces”. En bienes inmobiliarios, la pérdida es aún mayor: “Si lo comparás en temas de departamentos urbanos, se desvalorizó 20 veces”.

¿Argentina está subsidiando a Estados Unidos?

Uno de los conceptos más contundentes es el costo de mantener dólares sin invertir. En este contexto, lo definió como una transferencia indirecta: “Cuando vos tenés dólares, vos estás subsidiando al Estado americano”.

En términos concretos, el entrevistado explicó: “Argentina viene subsidiando al Estado americano entre 3.000 y 8.000 millones de dólares por año, subsidiamos por tener dólares que se desvalorizan”.

Este fenómeno se vincula al “señoreaje”, es decir, la ganancia que obtiene un Estado por emitir moneda. “Esa es plata que vos subsidías al Estado. Porque el Estado te sigue devolviendo el mismo valor nominal, pero en la práctica se está quedando con el valor”, señaló.