Estabilidad cambiaria: "Lo que se está viendo en estos momentos es una nueva baja del tipo de cambio"

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y movimientos en los mercados internacionales, el asesor financiero, Alejandro Bianchi, en contacto con Canal E, evaluó el escenario actual y sus implicancias para Argentina, destacando la influencia directa de factores externos y la creciente correlación con los mercados internacionales.

Alejandro Bianchi remarcó el tono positivo de los mercados: "Por ahora muy positivo, el S&P 500 subiendo 0,20% después de un fin de semana con bastante ruido", en referencia a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, advirtió sobre la incertidumbre: "Finalmente Vance se retiró de la reunión" y señaló que continúan los intentos diplomáticos para acercar posiciones.

El contexto internacional se fija en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Asimismo, explicó que el conflicto tiene múltiples aristas, incluyendo presiones económicas y estratégicas. En ese sentido, subrayó que, "Estados Unidos va a cerrar el paso de Ormuz", describiéndolo como una herramienta de presión sobre Irán. A su vez, indicó que el eje del conflicto sigue siendo nuclear: "Estados Unidos no quiere, bajo ningún punto de vista, que Irán esté enriqueciendo uranio".

En este escenario, el mercado reacciona con cautela, pero también con expectativas positivas. "Por eso empieza a subir el S&P 500", explicó Bianchi, aludiendo a la posibilidad de avances en las negociaciones.

Al trasladar el análisis al plano local, fue claro sobre la creciente integración con el mundo: "Cada vez más estamos sincronizados con el mundo", lo que implica mayor exposición a shocks externos.

La oferta de dólares mantiene la estabilidad cambiaria

En cuanto al tipo de cambio, el entrevistado destacó una tendencia a la estabilidad. "Lo que se está viendo en estos momentos es una nueva baja del tipo de cambio", planteó, incluso en un contexto donde el Banco Central continúa comprando divisas. Además, remarcó el fortalecimiento relativo de la autoridad monetaria: "Reservas por primera vez en términos netos positivas".

Sin embargo, también introdujo matices sobre el origen de esas reservas: "No queda claro que la gran mayoría de los dólares que ha comprado estén dados por la balanza comercial, sino más bien por endeudamiento".