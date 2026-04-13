Según un economista, “se espera que la inflación del mes de marzo ronde el 3%”

El economista, Andrés Reschini, conversó con Canal E y se refirió a que el dato de inflación de marzo se posiciona como el eje central de la agenda económica, en un contexto donde el mercado comienza a debatir si el proceso inflacionario ya alcanzó su punto máximo y qué estrategias adoptar frente a tasas reales negativas.

Andrés Reschini sostuvo que, “se espera que la inflación del mes de marzo ronde el 3%, decimos más, alguna hora un poquito más”, en línea con las estimaciones privadas y el anticipo que suele representar el índice de la Ciudad de Buenos Aires.

Las proyecciones del mercado en cuanto a la inflación

Según explicó, el mercado proyecta una desaceleración, aunque con matices: “Puede que haya tocado el pico, pero bueno, estamos en un proceso de reacomodo de precios, de precios relativos también”. Este ajuste, remarcó, no es lineal ni exento de tensiones, especialmente en un escenario internacional adverso: “En el medio de un conflicto bélico que ha incrementado los precios de la energía”.

Reschini subrayó que la dinámica inflacionaria reciente responde tanto a factores domésticos como externos. En el plano local, indicó que, “venimos viendo que siempre hay un culpable, habría sido, en los precios anteriores, la carne, los precios relativos, ahora le toca el combustible”, lo que refleja un proceso de corrección de precios relativos aún en marcha.

Las estimaciones siguen en una baja de la inflación

A pesar de las dificultades, el consenso del mercado sigue apuntando a una baja progresiva. “Se sigue esperando un descenso de la inflación”, planteó, aunque aclaró que ese proceso “se ha ido corriendo” respecto de las previsiones iniciales.

En paralelo, el escenario financiero presenta desafíos para los ahorristas. En este contexto, el entrevistado destacó alternativas disponibles, como los instrumentos ajustados por inflación: “Es una muy buena opción la que ha puesto en marcha Banco Nación”. Sin embargo, advirtió que en el corto plazo “todo lo que es más cercano tiene tasas negativas”, lo que obliga a extender plazos para obtener rendimientos reales positivos.

En este contexto, también gana terreno la dolarización de carteras: “Hay una buena parte del mercado que se pregunta hasta cuándo puede seguir convalidando estas tasas negativas que no son atractivas”.