El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y explicó las claves de la semana financiera: inflación, estabilidad cambiaria, tasas negativas y el desafío de la deuda.

La semana financiera está marcada por el dato del IPC y, en este contexto, Ramiro Tosi señaló que, “esta semana toda la atención va a estar puesta mañana a las 4 de la tarde, cuando conozcamos el dato de inflación del IPC nacional”.

Cuál será el dato de inflación de marzo

Sobre las proyecciones, explicó: “Los más optimistas dicen que va a ser un 3, 3,1, los que esperan un mayor traslado de los costos de la guerra al IPC, hablan de hasta un 3,3 o 3,4”. También advirtió sobre la composición del índice: “Va a depender mucho cuánto aumenta en definitiva el IPC nacional de lo que ponderan los bienes”.

Tosi destacó la fuerte intervención del Banco Central: “El viernes pasado el Banco Central hizo la mayor compra en casi 2 años, compró 451 millones de dólares”. Además, remarcó el contexto de acumulación: “Ya lleva unos 1.000 millones acumulados en estas pocas jornadas de abril”.

Sin embargo, vinculó esto con la necesidad de financiamiento externo: “Es importante que se destrabe ese desembolso para que justamente esta compra de reservas que hace el Banco Central no se termine, digamos, yendo rápidamente por pagos de deuda”.

La oferta de dólares permite la continuidad de la estabilidad cambiaria

En cuanto al tipo de cambio, el entrevistado descartó un impacto inmediato de la inflación: “Aparentemente vamos a ver un tipo de cambio muy planchado, muy quieto”. Asimismo, explicó que la estabilidad responde a factores estructurales: “Todavía tenés una mayor oferta de dólares”.

Además, subrayó restricciones vigentes: “Las empresas que podrían ser los grandes demandantes de dólares siguen con la restricción de no poder comprar dólares para atesoramiento”.