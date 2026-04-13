Producción agrícola: “La ley de semillas no es la que provoca que el productor hoy tenga malos rindes”

El presidente de Apronor, Hugo Meloni, analizó para Canal E que la discusión por una nueva ley de semillas en Argentina suma tensión entre el Gobierno, la industria semillera y los productores.

“Nosotros creemos que no es así”, sostuvo Hugo Meloni al rechazar la idea de que la falta de una nueva ley sea la causa del estancamiento productivo. Y agregó: “De hecho Brasil adhiere a una nueva reglamentación, la UPOV 78, donde Brasil en los últimos 10 años, más o menos, ha llegado a tener valores récord de producción en granos”.

Disconformidad con las imposiciones en cuanto al uso de semillas

Uno de los ejes centrales del reclamo es la defensa del uso propio. “Nosotros no estamos en contra de las mejoras genéticas”, aclaró, pero marcó un límite: “Si estamos en contra de que limiten la variación que uno pueda tener de usar la semilla propia”.

En esa línea, Meloni remarcó: “El productor, una vez que ya pagó la semilla, es el dueño de la semilla, debería poder reproducirla”. Asimismo, cuestionó el modelo que implicaría pagos recurrentes: “Hoy se está planteando que una vez que uno adquiere una variedad de semillas, tenga que pagar de por vida algún canon por el uso de semillas”.

Los derechos del productor a la hora de adquirir una semilla

Por otro lado, resaltó que, “yo creo que una vez que el productor compra una semilla, es el dueño de la semilla, tiene el derecho de usarla después de la manera que le corresponde o que crea conveniente y no que tenga que eternamente pagar un canon”.

El entrevistado también vinculó el debate con la caída en la rentabilidad del sector. “Las retenciones son el gran provocador de que el campo no invierta o no reinvierta sus utilidades”, afirmó. Luego, describió la situación actual: “Prácticamente lo que el productor está sacando en estos últimos años no alcanza para reinvertir en el campo”.

En ese contexto, sostuvo que el problema productivo no pasa por la genética sino por la falta de inversión: “La ley de semillas no es la que provoca que el productor hoy tenga malos rindes”. En este sentido, explicó que, “los malos rindes vienen por el hecho que el productor no puede disponer de medios para poder hacer todas estas cosas”.