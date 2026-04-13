Entusiasmo en el agro por la producción de maíz: “La cosecha va a ser récord”

El presidente de MAIZAR, Federico Zerboni, pasó por Canal E y se refirió a que la campaña agrícola 2025/26 se encamina a marcar un nuevo hito productivo en Argentina. Sin embargo, detrás de los números récord, crecen las alertas por el impacto de los costos, la logística y la falta de políticas públicas que impulsen el agregado de valor.

Federico Zerboni confirmó el escenario productivo: “La cosecha va a ser récord”. En un contexto de estimaciones dispares entre organismos, remarcó: “Número que sea, va a ser récord de producción”.

Dudas en la rentabilidad más allá de la cosecha récord

Si bien el volumen entusiasma, la rentabilidad aparece como el principal interrogante. “Afecta mucho, lamentablemente afecta mucho, especialmente lejos del puerto”, planteó, en referencia al impacto de los costos logísticos.

Zerboni advirtió que el peso del transporte puede volverse determinante: “Están para tener un impacto muy, muy grande, de llegar al 30, 35, 40% del precio de venta en fletes”. En ese sentido, dejó una definición crítica: “Uno tiene 40% de gastos en fletes, el margen es negativo”.

Cuáles son los factores que afectan la rentabilidad del productor agropecuario

Además, vinculó este escenario con otros factores estructurales: “Son tan altos los costos variables que impactan mucho en el volumen de la producción”. Asimismo, agregó que la situación se agrava con la carga impositiva: “Sumado a las retenciones, todavía tenemos los productores agropecuarios, hace que se complique bastante el margen”.

El entrevistado insistió en un diagnóstico histórico del agro argentino con la falta de infraestructura y de estrategias para industrializar la producción en origen. En esa línea, explicó: “Las producciones lejos de los puertos, el sector tiene que hacer un esfuerzo, no, una política pública para transformarlo”.

A su vez, fue más allá al advertir sobre la inviabilidad económica en algunas regiones: “Hoy hacer un maíz en Salta para llevarlo 1.200 kilómetros al puerto, yo creo que el margen es negativo”.