Chevron se prepara para ampliar su presencia petrolera en Venezuela

Chevron Corp. se prepara para ampliar su presencia petrolera en Venezuela, gracias a su apuesta de casi 20 años por permanecer en el país en medio de la agitación política y económica.

El gobierno de Caracas adjudicará el lunes a la gigante petrolera estadounidense dos yacimientos petrolíferos adicionales en el oeste de Venezuela, según fuentes familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas antes del anuncio oficial.

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El plan de Venezuela de otorgar más áreas a Chevron, el que Bloomberg informó por primera vez en febrero, se produce en medio de un impulso para abrir la industria energética del país a la inversión extranjera y reactivar la producción. Desde que fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero, la administración de Donald Trump ha levantado restricciones a la inversión externa y a la compra de crudo venezolano.

El esfuerzo respaldado por Estados Unidos para devolver al sector petrolero de Venezuela a su antigua posición como uno de los principales exportadores mundiales de crudo recibió un nuevo impulso en las últimas semanas debido a la guerra con Irán y la consecuente presión sobre el suministro de crudo de Medio Oriente y los precios globales de la energía.

Chevron no respondió en lo inmediato a una solicitud de comentarios.

Reuters informó anteriormente sobre la inminente adjudicación de terrenos a Chevron, indicando que la compañía había acordado devolver un yacimiento de gas marino a Venezuela como parte del acuerdo. Reuters también informó que Shell Plc está a punto de firmar un acuerdo para operar el yacimiento de gas marino de Loran, ubicado en la frontera entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

La presencia de Chevron en Venezuela se remonta a más de un siglo. Mientras otras petroleras extranjeras como Shell y Repsol SA han mantenido una presencia limitada en el país, competidores estadounidenses como Exxon Mobil Corp. y ConocoPhillips fueron expulsados tras la expropiación de sus activos. Desde que se impusieron sanciones hace ocho años, Chevron recibió exenciones del Tesoro estadounidense que le han permitido continuar operando.

Chevron tiene cuatro proyectos en Venezuela: dos en la Faja del Orinoco y dos en Zulia, cuna de la industria petrolera del país. En conjunto, representan casi el 25% de la producción total venezolana, cercana a un millón de barriles diarios.