"Creo que, definitivamente, vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento. La inflación va a tener certificado de defunción", aseguró el ministro Luis Caputo en su participación en el AmCham Summit 2026, al ser consultado sobre por qué no baja el Índice de Precios al Consumidor como había prometido el gobierno. Caputo buscó mantener su discurso sobre la gestión de la cartera que coordina, para mostrar que la desinflación seguirá adelante. "El cuándo -dijo- depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, también de la confianza y de las tasas de interés, que ya están bajando", afirmó. Y en ese contexto afirmó: "entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que, a partir de abril, realmente, los próximos dieciocho o veinte meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas", aseguró.

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Al explicar por qué esperan que el salto venga en los próximos 18 meses Caputo señaló: "Hemos logrado estabilizar la macro, que es una condición necesaria para que haya inversiones. Si no hay previsibilidad, no hay inversiones. Eso es importantísimo porque, digamos, lo que genera es esa previsibilidad que antes no había en Argentina", aseguró Caputo.

Según el funcionario, en ese período “se dolarizó el 50% del M2” y eso provocó una fuerte baja en la demanda de dinero, con efectos sobre los precios, el riesgo país y la actividad. “La inflación es un fenómeno monetario que puede ser consecuencia de un exceso de oferta, de una caída de la demanda o de una combinación de ambas. Muchas veces se pone el foco sólo en la oferta, pero en países como la Argentina también pesa mucho la demanda de dinero”, explicó.

En esa línea, Caputo dijo que el año pasado la economía “podría haber crecido tranquilamente entre 6,5% y 7%, pero terminó creciendo 4,4%”, mientras que “el riesgo país volvió a 1.500 puntos y la inflación pasó de 1,5% a 3%”. Sin embargo, remarcó que el panorama empezó a cambiar. “Lo positivo es que ya se empieza a ver una recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración importante de la inflación”, aseguró.

“No hay trade off entre inflación y crecimiento”

Durante su exposición, el ministro rechazó la idea de que la baja de la inflación implique resignar nivel de actividad. “No coincido para nada con ese trade off del que muchos hablan entre inflación y crecimiento. Definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento”, planteó.

Caputo fue más allá y afirmó que, si el Gobierno mantiene el rumbo actual, “la inflación va a tener certificado de defunción”. Aunque evitó poner una fecha precisa, sostuvo que el ritmo de baja dependerá de la recuperación de la demanda de dinero, algo que, a su juicio, está atado a la confianza y a la evolución de las tasas de interés. “Estamos entrando en un proceso virtuoso. A partir de abril, los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que haya visto la Argentina en las últimas décadas”, dijo.

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Para el titular del Palacio de Hacienda, esa expectativa se apoya en que el Gobierno ya logró “estabilizar la macro”, algo que definió como condición indispensable para que lleguen inversiones. “Si no hay previsibilidad, no hay inversiones. En la Argentina se hizo un trabajo que no se había hecho nunca, y además se hizo por decisión propia, por decisión política, no forzado por el mercado”, remarcó.

RIGI, inversiones y Milei como “líder mundial”

Caputo también buscó mostrar resultados concretos en materia de inversiones. Señaló que, además de la estabilización, el Gobierno impulsó incentivos específicos como el RIGI para compensar años de alta presión tributaria e inestabilidad. “Tenemos inversiones en el RIGI por más de US$80.000 millones, en más de 35 proyectos. Ya hay 13 proyectos aprobados por US$28.000 millones que van a entrar en funcionamiento”, afirmó.

A eso sumó anuncios de infraestructura. Según detalló, “a partir de junio van a estar efectivamente en marcha las obras de 9.000 kilómetros de corredores viales”, y el Gobierno además avanzará con la licitación de otros “12.000 kilómetros más de rutas nacionales”. También aseguró que la construcción “se está recuperando” y que parte del esquema prevé transferir rutas a las provincias con financiamiento para acelerar obras.

En uno de los tramos más políticos de su exposición, el ministro elogió con fuerza al presidente Javier Milei. “Hoy el Presidente es un líder mundial, uno de los tres líderes mundiales más importantes. El caso argentino genera admiración en el mundo”, afirmó. Según Caputo, ese posicionamiento internacional funciona como un “atajo hacia las inversiones”, en un país que arrastra décadas de desmanejo económico y baja credibilidad.

“No hay vuelta atrás”: Caputo pidió a empresarios adaptarse al nuevo modelo económico

Caputo también buscó hablarle de manera directa al empresariado sobre el cambio de ciclo que, según su visión, atraviesa la economía argentina. Ante las dudas por la caída en algunos sectores y el proceso de ajuste, el ministro sostuvo que la reconversión productiva es parte inevitable de una transformación más profunda y que el país no podía seguir aferrado al esquema anterior. “Lo que seguro no podíamos hacer era quedarnos con el modelo anterior, porque ya hay evidencia empírica de que fracasó, no sólo en la Argentina sino en todos lados del mundo”, planteó.

El Gobierno quiere y necesita que haya menor actividad en 2026

En ese marco, afirmó que el empleo total ya muestra una mejora, con más de 200.000 puestos adicionales, aunque reconoció que una parte importante de esa expansión se dio en segmentos informales. Aun así, insistió en que el desafío no pasa por sostener artificialmente actividades inviables, sino por consolidar un sendero de crecimiento genuino. “Para que haya mayor empleo tiene que haber crecimiento sostenido. Si no, es un falso crecimiento”, explicó, al cuestionar los esquemas basados en consumo transitorio o en distorsiones monetarias.

El ministro contrastó ese enfoque con lo que describió como una expansión poco sana del pasado, impulsada por la pérdida de valor del peso y el adelantamiento de consumo. Según dijo, ese tipo de dinámica puede generar un rebote estadístico de corto plazo, pero no construye desarrollo durable. “No es un crecimiento sano, no es un crecimiento duradero en el largo plazo, lo único que genera es más pobreza”, afirmó, en defensa del programa oficial centrado en equilibrio macro, baja de inflación y atracción de inversiones.

Caputo además enmarcó la discusión local dentro de una tendencia internacional más amplia. Señaló que la reconversión de la industria y el avance del sector servicios no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino una transformación global vinculada a la llamada “terciarización” de la economía. En esa línea, remarcó que en los países desarrollados el peso de los servicios supera el 70% de la actividad, mientras que en la Argentina ronda el 60%, lo que a su juicio muestra que todavía hay margen para una reconfiguración productiva más profunda.

En su exposición,a procuró además relativizar la idea de que esa transición implique necesariamente empleos de peor calidad. Por el contrario, sostuvo que los salarios en servicios no tienen por qué ser inferiores a los de la industria y que incluso muchas firmas industriales ya están mutando hacia modelos mixtos. Como ejemplo, mencionó compañías que además de fabricar bienes empiezan a ofrecer prestaciones asociadas, como el alquiler de maquinaria en lugar de la venta tradicional, en un esquema más flexible y adaptado a la nueva demanda.

Con ese diagnóstico, Caputo cerró con una señal política y empresarial: pidió acompañamiento al sector privado y reclamó que las empresas se adapten al nuevo escenario en lugar de esperar un retorno de las viejas condiciones. Recordó que muchos actores económicos “se comieron curvas” en distintos momentos del ajuste, al especular con un deterioro que finalmente no se consolidó, y sostuvo que esta vez el mensaje es que no habrá marcha atrás. “Los invito a que participen activamente en este proceso de cambio”, afirmó, con una frase de fuerte tono prospectivo: “Argentina va a ser el país que más va a crecer por los próximos 30 años”.

Frases destacadas de Caputo

“A partir de abril vamos a ver una desaceleración importante de la inflación.” “No coincido para nada con el trade off entre inflación y crecimiento.” “La inflación va a tener certificado de defunción.” “Los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que haya visto la Argentina en las últimas décadas.” “Tenemos inversiones en el RIGI por más de US$80.000 millones.” “Hoy el Presidente es uno de los tres líderes mundiales más importantes.” “Nuestro modelo se basa en fomentar la inversión y la competencia.”

Un nuevo Amcham Summit y la fuerte presencia del gobierno de Javier Milei

La agenda empresaria de este martes tiene uno de sus platos fuertes con una nueva edición del AmCham Summit 2026, la cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que se desarrolla desde las 9 AM en el Centro de Convenciones Buenos Aires. El evento comenzó por la mañana y pondrá sobre la mesa un temario atravesado por la competitividad, la institucionalidad, la macroeconomía, la inserción internacional y el desarrollo federal.

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El dato político central es que el cierre estará a cargo del presidente Javier Milei, cuyo discurso figura al final de la programación oficial, luego del último bloque legislativo de la tarde.

En el arranque del encuentro, uno de los nombres más relevantes es el del ministro de Economía, Luis Caputo, que aparece entre los primeros oradores confirmados. Según la agenda oficial del Summit, participará a las 9.30 en el segmento “Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina”, moderado por el periodista Horacio Riggi. Antes se esperan las palabras de la presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El ministro parte hoy hacia Washington para participar de las reuniones de Primavera del FMI, que se desarrollan a lo largo de la semana.

Una cumbre con fuerte presencia política y empresaria

La programación oficial muestra una combinación amplia de voces del sector público y privado. Entre los funcionarios confirmados figuran también Jorge Macri, Horacio Rosatti, Pablo Quirno, Mario Lugones y Sergio Iraeta, además de gobernadores y legisladores que participarán en distintos paneles sobre desarrollo, gobernabilidad, minería, agroindustria, salud e inserción internacional.

Del lado empresario habrá ejecutivos de firmas como Cargill, Corteva, Danone, Newmont, Río Tinto Lithium, Glencore, Johnson & Johnson, Amgen, Bagó, Roche, DuPont, Acindar, Citi, 3M, Newsan y J.P. Morgan, entre otras compañías. El temario incluye además espacios sobre trabajo, sindicalismo, reconversión productiva, neuroliderazgo e inversiones, lo que confirma que la cumbre buscará exhibir una agenda amplia, más allá del debate estrictamente macroeconómico.

Más allá del menú completo, el foco político estará puesto en los mensajes de Caputo y Milei. El ministro llegará a la cita en una jornada particularmente sensible para el Gobierno, ya que este martes por la tarde también se conocerá el dato de inflación de marzo. En ese contexto, su exposición será seguida de cerca por empresarios e inversores, atentos a las señales oficiales sobre precios, actividad, tipo de cambio y hoja de ruta fiscal y monetaria. La expectativa oficial es que el Summit sirva además como vidriera para reforzar el mensaje de previsibilidad y continuidad del programa económico.

Los oradores del Amcham Summit 2026



09:00 – Discurso inaugural – Mariana Schoua (AmCham)

09:10 – Discurso – Jorge Macri

09:20 – Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina

Luis Caputo (Ministro de Economía) – modera Horacio Riggi

09:30 – Argentina–EE.UU.: relación estratégica

Peter Lamelas (Embajador de EE.UU.)

09:40 – AmCham Talk: desarrollo federal

Carlos Gervasoni

Conexión – María Eugenia Tibessio (Dupont) y Federico Amos (Acindar)

09:55 – Infraestructura para impulsar la productividad

Ketchibachian (AA2000), Gómez Minujín (JP Morgan), Genesio (AES), Nobile (Personal)

10:15 – Debate Federal I

Weretilneck, Cornejo, Frigerio

Conexión – Lorena Zicker (AWS) y Gustavo Campos (PwC)

10:40 – Futuro energético

Daniel González (Energía)

10:55 – Energía: proyectos que transforman el país

Chevron, Central Puerto, Pan American Energy

11:15 – AmCham Talk: liderazgo y resiliencia

Hugo Porta

11:25 – Coffee break

11:45 – Institucionalidad y desarrollo

Horacio Rosatti (CSJN)

Conexión – Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan)

12:00 – Desarrollo agroindustrial

Sergio Iraeta

12:15 – Campo y economía federal

Cargill, Corteva, Danone

12:35 – AmCham Talk: futuro del trabajo

Chris Meniw

12:45 – Empleo y desarrollo

Julio Cordero

13:00 – Sindicalismo en la nueva Argentina

Jorge Sola (CGT)

13:15 – Almuerzo

Tarde

15:10 – Debate Federal II

Poggi, Zdero, Jalil

15:30 – AmCham Talk: reconversión

Bain & Company

15:35 – Coffee break

16:00 – Argentina en el escenario global

Pablo Quirno

Conexión – BMS y Roche

16:30 – Innovación en salud

Mario Lugones

16:45 – Futuro de la salud

Johnson & Johnson, Amgen, Bagó

17:00 – AmCham Talk: neuroliderazgo

Alejandra Falco

17:15 – Debate legislativo

Bornoroni y Nieri

17:30 – Cierre institucional

Alejandro Díaz (AmCham)

18:00 Discurso de cierre: Javier Milei (Presidente)

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