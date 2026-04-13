Inflación de marzo: Luis Caputo estima que "seguramente será arriba de 3%"

A horas de conocerse el dato de inflación de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que se superará el 3%. El dato oficial del INDEC se dará a conocer este martes 14 de abril a las 16.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) “seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, comentó Caputo en una entrevista realizada en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, añadió.

El Gobierno quiere y necesita que haya menor actividad en 2026

El promedio de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan que el IPC marcará 3% para el tercer mes del año. En adelante, se prevé un descenso en los siguientes meses hasta ubicarse en 1,8% en agosto y septiembre.

Las proyecciones de inflación de las consultoras

Desde la consultora C-P estimaron que la inflación podría ubicarse entre 3% y 3,3%, impulsada principalmente por el componente núcleo y por nuevas subas en precios regulados. En esa línea, el informe indicó que los precios regulados habrían aumentado cerca de 4,7%, con impacto de combustibles, electricidad, transporte, tabaco y educación, mientras que los estacionales contribuirían a moderar parcialmente el índice.

Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que "en marzo, el IPC LyP registró un incremento del 2,9% mensual. Las mediciones preliminares para las primeras dos semanas se ubicaban en torno al 2,6%. Sin embargo, hacia la tercera semana la proyección para marzo se corrigió al alza hasta el 2,8% y terminó trepando a 2,9% en los últimos días del mes".

"El principal factor detrás de este cambio fue el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de los combustibles, que registraron un aumento de alrededor del 6% en la última semana",agregó Neufeld.

Desde BBVA Research estiman el índice de marzo en 3,2% con un margen de error de +/- 0.2 pp, en tanto que Equilibra proyecta una inflación de 3,3%, “liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco. De hecho, el shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación)”.

LM / EM