A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 13 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 13 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 13 de abril el dólar blue cotiza a $1. 345 para la compra y $1.395 para la venta.

Reservas récord y dólar bajo control, pero el riesgo país desafía el relato oficial

A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, lunes 13 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 13 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.408,10 para la compra y $1.415,20 para la venta

A cuánto cotiza el dólar blur hoy, lunes 13 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 13 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), ceotiza hoy lunes 13 de abril a $1.470,40 para la compra y $1.470,80 para la venta.

Los bancos salen a refinanciar deudas tras un pedido informal del gobierno de Milei

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 13 de abril en $1.470,30 para la compra y $1.470,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 13 de abril a $1.813,50 como referencia de dólar tarjeta.

Tarjetas rojas: baja la pobreza, pero la morosidad familiar es la más alta desde 200

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 553 puntos básicos este lunes 13 de abril.