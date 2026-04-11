El presidente Javier Milei suele repetir que su Gobierno "es el mejor de la historia" y que "sacó de la pobreza a 10 (12 o 15) millones de personas", las cifras dependen del auditorio, al tiempo que también asegura que el ministro Luis Caputo también "es el mejor de la historia", e insiste en que su programa económico "es un éxito", pero hay datos de la realidad que "crujen" y cuesta ocultar con relato: la morosidad de las familias es una de esas luces rojas del tablero libertario, y el dato de febrero 2026 revela su extrema gravedad, son los números más altos de atraso en los pagos desde el año 2004...

Resulta toda una paradoja conciliar que mientras según el Gobierno millones de personas "salen de la pobreza y están mejor que en 2023", otros tantos millones de argentinos al mismo tiempo se hundan en deudas y atrasos. El fundamentalismo libertario no se ha referido al tema de manera puntual, pero sería inaudito, realmente, pensar que las familias "no pagan porque no quieren".

Los bancos salen a refinanciar deudas tras un pedido informal del gobierno de Milei

El discurso oficial suele encontrar "relativizaciones varias" cuando hay temas espinosos en los medios. Así cuando cierran miles de fábricas y pymes se dice que "no se actualizaron", sobre los despedidos que dejan se habla de "ofertas en otros rubros" y hasta se acusa a los gobernadores opositores de "no ajustar", cuando denuncian que la recaudación impositiva se derrumba mes a mes en forma alarmante como obvio síntoma recesivo.

Tarjetas y créditos, una ciénaga para millones de familias en todo el país.

Respecto de la mora en créditos y deudas, según los números que hizo la 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central (BCRA), en febrero de 2026 el porcentaje de quienes tienen atrasos en sus compomisos llegó al 11,2%, el nivel más alto desde 2004.

El tema lo detalló la agencia Noticias Argentinas, destacando que febrero mostró una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto de enero (en ese primer mes del año el mismo indicador se había ubicado en 10,6%", pero hay otro detalle todavía más serio: la suba de febrero fue la decimosexta en forma consecutiva en los atrasos en los pagos. Es decir ya no es un tema "estacional", no es "coyuntural", es una realidad insoslayable que lleva casi un año y medio, la mayoría de la gestión libertaria.

En lo que hace a deudas empresariales, el incumplimiento de pago de las compañías se mantiene en torno al 2,9%, un nivel aceptable, en tanto que si se mira el total del sector privado, la morosidad pasó de 6,4% a 6,7% (+0,3%).

Los créditos no bancarios también preocupan al momento de conocer el número final. Y es que en este segmento, según la consultora, la mora en los hogares alcanzó un impactante 30% en febrero, más de 2% respecto a enero.

Las billeteras digitales

El caso de estas plataformas también muestra señales de alerta. Así entonces Mercado Pago, una de las fintechs más usadas, registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las últimas cifras disponibles de enero pasado. Si se mira los números de un año antes, ese número apenas superaba el 5%, de manera que va camino a triplicarse.

Distintos informes privados muestran también altos porcentajes de deudas de familias en otras entidades financieras no bancarias, donde la morosidad escala hasta el 36% en los peores casos.

“En la mayoría de los países del mundo, la gente vive con deudas, lo que que pasa es que las honra” dijo Caputo, días atrás. Si bien el funcionario no profundizó específicamente sobre esa suba en el nivel de moras, dijo que el endeudamiento “no es un problema”. No quedó claro si creía que no es un problema para su gestión, para los acreedores o finalmente para los millones de deudores...

HB