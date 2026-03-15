Cerraron 32 empresas por día desde que asumió Milei

Bajan la persiana cada día 32 compañías en la Argentina de Javier Milei. Esa es la rutina desde que asumió el gobierno libertario, de acuerdo al promedio realizado por el Grupo Atenas. Advierten que en total se destruyeron 290 mil empleos formales desde noviembre de 2023, de los cuales 104 mil corresponden a directos e indirectos de la industria. El Gran Buenos Aires es una de las zonas más golpeadas por la política nacional.

El reporte de los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli responsabiliza el colapso a causas sistémicas vinculadas con el esquema macroeconómico. La industria debe afrontar en simultáneo tres grandes dificultades generadas desde la política económica. En primer lugar, adjudicaron en el Grupo Atenas que “la caída de la demanda agregada por el ajuste fiscal vía tarifazos y el recorte en jubilaciones y en prestaciones del PAMI que obliga a los hogares a destinar más ingreso a bienes públicos y medicamentos, lo que resta capacidad de consumo”. El importante aumento de las boletas de servicios tiene un segundo impacto, que va por el lado de los costos energéticos, lo que representa una pérdida directa de competitividad industrial. Y, en tercer lugar, la apertura con atraso cambiario constituye un incentivo a importar en sustitución de la producción local, en un mundo que tiende al proteccionismo.

Mientras que en la industria se bajaron 104 mil empleos en estos dos años, el sector agropecuario, uno de los motores de la economía actual, creó apenas 10 mil vacantes directas e indirectas. El informe advirtió además que hidrocarburos y minería, otro de los sectores pujantes, registró una caída de 322 trabajadores.

En el mapa nacional que evalúa la destrucción del empleo, la provincia de Buenos Aires concentra el mayor impacto territorial y el Conurbano aparece como el epicentro. Departamentos del norte y del sur fueron los más afectados por la quiebra de fábricas y comercios. Por esto el tema se metió como uno de los principales en las agendas de varios intendentes opositores. Esta semana, la jefa comunal de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, hizo recorridas con empresarios pyme junto a su par de Hurlingham, Damián Selci, y acusó que “Argentina sufre una crisis productiva y de empleo por las políticas de Milei. Por eso, es fundamental que nos hagamos cargo desde nuestros lugares de responsabilidad para articular y acompañarnos en el objetivo de cuidar el trabajo argentino”.

Con la mitad de su mandato, por ahora Milei queda séptimo en el ranking de presidentes que más puestos de trabajo fabriles perdieron desde 1976 hasta hoy, según el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana. El 6% que lleva hasta ahora es inferior al 6,7% del segundo mandato de Cristina Kirchner, al 8,2% de Raúl Alfonsín, al 9,5% de Mauricio Macri, el 9,7% de Carlos Menem, el 12% de la dictadura y el 16,5% de Fernando de la Rúa. Del lado de los que más trabajo crearon ubicaron a Néstor Kirchner, la primera gestión de Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y Alberto Fernandez.

Se trabó la rueda. Un informe de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires (UTN.BA) alerta que la producción de neumáticos se encuentra en mínimos históricos y con empleo por debajo de los niveles de pandemia tras el cierre de la única empresa de capital nacional del sector. El caso de FATE implicó un punto de inflexión para la industria.

Los datos relevados por el Observatorio Industrial de UTN.BA muestran una contracción sin precedentes en la última década. La producción del año pasado fue 6 millones de unidades, lo que implica un derrumbe de un tercio respecto a 2023. En paralelo, las importaciones de neumáticos nuevos de caucho crecieron 75% en 2025 interanualmente, impulsadas por la reducción arancelaria escalonada que llevó los aranceles del 35% original al 16% vigente desde septiembre de 2025.

Desde el sector se señala la competencia desleal generada por la apertura de importaciones provenientes de Asia como uno de los factores determinantes. Según datos de la Federación del Neumático, actualmente se comercializan más de 180 marcas de origen asiático en el mercado local.