El maíz argentino apunta a un récord histórico de 67 millones de toneladas en la campaña 2025/26

La campaña agrícola 2025/26 marca un hito para la producción de maíz en Argentina. Según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el cereal alcanzaría las 67 millones de toneladas, una cifra que no solo supera en un 34% al ciclo anterior, sino que también se ubica un 28% por encima del récord previo de 52,5 millones de toneladas.

El informe, elaborado con tecnología satelital aplicada a la región núcleo, refleja un cambio profundo en la estructura productiva del país.

En la región central, con el 67% cosechado, mejores rindes permitieron ajustes que repercutieron en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, a las que se les suman tambien mayores espectativas en maíces tardíos. Tambien se ajustó al alza la provincia de Santiago del Estero. Hay cambios en el área de siembra que impactan positivamente en el volumen que se espera producir.

En la provincia de Buenos Aires se han sumado 120.000 ha, en Santa Fe 190.000, en Córdoba 100.000. Para Entre Ríos se toman los datos del Siber (Bolsa de cereales de Entre Ríos).

Más hectáreas y mejores rindes

Uno de los factores centrales detrás del salto productivo es el aumento del área sembrada. La BCR ajustó sus estimaciones en 420.000 hectáreas adicionales respecto a proyecciones anteriores, llevando el total a 10,2 millones de hectáreas.

A eso se sumaron mejoras en los rindes, tanto en planteos tempranos como tardíos. Las lluvias de la primera semana de abril fueron determinantes: la región núcleo recibió un promedio de 96 milímetros, cuadruplicando los valores históricos para ese período.

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Ese escenario hídrico permitió revertir condiciones de sequía que afectaban zonas importantes, en particular en la provincia de Buenos Aires, y consolidar expectativas positivas para el cierre de la campaña.

Sin problemas sanitarios

La campaña también se destaca por la ausencia de daños significativos por enfermedades como el spiroplasma, transmitido por la chicharrita, que había impactado duramente en ciclos anteriores.

La BCR atribuye este resultado al trabajo técnico de los productores, especialmente en el norte del país, donde se incorporaron materiales más resistentes, se intensificó el monitoreo y se mejoraron las prácticas agronómicas.

A nivel regional, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires muestran mejoras en los rindes y consolidan su rol clave en la producción nacional. Solo Santa Fe sumó 190.000 hectáreas adicionales al área sembrada.

La soja: menos superficie, rindes que sostienen el volumen

El panorama para la soja es diferente. La superficie sembrada se redujo en 200.000 hectáreas, llevando el total a 16,2 millones. Esa caída representa una baja interanual del 8,7%, mayor a la prevista en estimaciones anteriores.

Sin embargo, los rindes proyectados compensan esa reducción. Con un promedio nacional estimado en 30,27 quintales por hectárea, la producción se mantiene en torno a las 48 millones de toneladas, apenas un 2,9% por debajo del ciclo previo.

La cosecha de soja se encuentra todavía en etapa inicial. Ya se observan buenos resultados en lotes de primera y señales de recuperación en los de segunda, aunque el avance de las tareas permitirá afinar las estimaciones en las próximas semanas.

Un corrimiento hacia el maíz en la matriz productiva

Los datos de la BCR reflejan una tendencia estructural: el maíz gana protagonismo dentro del esquema agrícola argentino en detrimento de la soja. La resiliencia del cultivo frente a adversidades climáticas y sanitarias, sumada a la mejora tecnológica y a condiciones hídricas más favorables, explican ese corrimiento.

La campaña 2025/26 se perfila así como un punto de inflexión. El maíz alcanza niveles históricos que redefinen los parámetros de referencia del sector, mientras la soja mantiene su peso estratégico en la economía agroindustrial del país, aunque con menor participación en términos de superficie.