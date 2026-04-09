La Provincia asistió por aire a 16 familias aisladas por la crecida del río Dulce en el norte cordobés

Dieciséis familias del paraje Isla Verde, ubicado a 40 kilómetros de La Rinconada en el departamento Río Seco, quedaron completamente aisladas tras la crecida del río Dulce provocada por las intensas lluvias registradas en el norte de Córdoba. Sin acceso a alimentos, medicamentos ni insumos básicos, recibieron asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia mediante un operativo de emergencia que incluyó traslado en helicóptero.

El ministro Marcos Torres encabezó personalmente el operativo y se trasladó hasta la zona afectada junto con los elementos de socorro. Durante el despliegue se entregaron medicamentos, repelente para mosquitos, caotrina, frazadas, alimentos y agua potable.

En primer lugar, se despachó un camión con elementos de primera necesidad hasta La Rinconada. Desde ese punto, y ante la imposibilidad de avanzar por tierra, se realizaron vuelos en helicóptero para completar la asistencia en Isla Verde.

En La Rinconada quedaron acopiados colchones y otros insumos de mayor volumen que no pudieron ser trasladados en helicóptero. Serán enviados al paraje una vez que mejoren las condiciones climáticas y descienda el nivel del agua.

"Estamos donde hay que estar"

Desde el lugar, el ministro Torres explicó la situación: "Estamos en el norte de la provincia, en un paraje que en virtud de las lluvias y la crecida del río Dulce están imposibilitados de ir al pueblo más cercano, que está a 40 kilómetros. Se comunicaron con nosotros porque necesitaban lo básico: medicamentos, mercadería. Por orden del gobernador Martín Llaryora siempre estamos donde hay que estar".

El operativo contó con la participación del jefe comunal José Luis Ludueña y del legislador Ramón Flores, quienes trabajaron junto a la Provincia en la coordinación y ejecución de la asistencia en territorio.

Llaryora ordenó la intervención

La activación del operativo se dio por indicación directa del gobernador Martín Llaryora. Desde el Ministerio destacaron que el Gobierno provincial mantiene un trabajo permanente en el territorio para dar respuestas concretas frente a emergencias, con presencia efectiva en cada zona afectada.

Córdoba en off: Ningunos angelitos

El departamento Río Seco, ubicado en el extremo norte de la provincia, es una de las zonas más vulnerables ante eventos climáticos extremos por su geografía y la distancia con los centros urbanos de mayor escala.

La situación de las 16 familias de Isla Verde continuará siendo monitoreada hasta que se normalicen las condiciones y puedan restablecerse los accesos terrestres al paraje.