El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 9 de abril

Este jueves 9 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.360 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.410.

Dólar Blue

- Compra: $1.384

- Venta: $1.404.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.424,08 para la compra, y $1.424,85 para la venta.

Este jueves 9 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.360.

- Venta: $1.420.

BBVA

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

ICBC

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.410.

Banco Supervielle