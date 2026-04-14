Este martes 14 a las 16 horas el INDEC publica el dato de inflación de marzo y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que no será un dato planchado, sino que estará por encima del 3%, aunque buscó instalar que se trata de un desvío transitorio y no de un cambio de tendencia. En una entrevista con Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro atribuyó la aceleración a un “shock” asociado al petróleo por el conflicto geopolítico en Medio Oriente y a otros efectos estacionales de marzo, como educación y transporte, pero aseguró que desde abril comenzará una nueva etapa de desinflación. Incluso se permitió ser más que optimista "Se vienen los mejores meses", aseguró.

Dólar, inflación y salarios: el trilema que enfrenta Caputo

Así las cosas, marzo se perfila como el primer test inflacionario exigente del año para la Casa Rosada, luego de un febrero que había marcado 2,9% a nivel nacional, según el INDEC. Ese dato ya había mostrado que la desaceleración venía perdiendo fuerza, con tarifas y alimentos entre los rubros de mayor incidencia. Ahora, con ajustes en combustibles, tarifas, transporte y cuotas educativas, el tercer mes del año aparece como un escalón más alto en la nominalidad antes de una eventual corrección en abril.

El mercado ya se corrió al 3%

Más allá del mensaje oficial, lo relevante es que el mercado también recalibró sus pronósticos. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado el 8 de abril y realizado entre el 27 y el 31 de marzo, ubicó la inflación esperada para marzo en 3%, medio punto por encima del sondeo previo. Incluso el Top 10 de analistas que mejor vienen anticipando el índice la ubicó en 3,1%. Para abril, en cambio, el REM ya proyecta una moderación.

En ese marco, las estimaciones privadas se movieron en una franja que va de 2,7% a 3,3%.

Equilibra y el IET-UMET quedaron entre los más altos, con 3,3%; Empiria la ubicó en 3,2%; mientras que Libertad y Progreso, C&T y Orlando Ferreres se mantuvieron por debajo del umbral del 3%.

Aun con diferencias metodológicas, el consenso es claro: marzo habría mostrado una aceleración respecto de febrero y cerraría el primer trimestre con una inflación acumulada cercana al 9%-10%. Ese número, aunque todavía compatible con la meta anual del Presupuesto, obliga al oficialismo a defender con más énfasis su promesa de desaceleración para los próximos meses.

Caputo, de hecho, eligió redoblar la apuesta. “Desde abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento. Se vienen los mejores meses”, afirmó. Y fue más allá: sostuvo que los próximos 18 meses pueden ser “los mejores de Argentina de las últimas dos décadas”, en una señal de fuerte confianza política y económica en el rumbo del programa.

El ministro viaja hoy a Washington para participar de las reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial y espera un encuentro con la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, que aún no le ha dado el visto bueno al gobierno de Javier Milei sobre la segunda revisión del nuevo acuerdo.

Combustibles, educación y regulados, en el centro de la escena

La composición del aumento de marzo ayuda a entender por qué el Gobierno intenta relativizar el número.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde el IPC suele funcionar como anticipo parcial de la dinámica nacional, la inflación de marzo fue de 3%, por encima del 2,6% de febrero. El informe del IDECBA señaló que las mayores incidencias provinieron de vivienda y servicios básicos, transporte, alimentos y bebidas, educación y salud, que en conjunto explicaron casi 80% del alza mensual.

El Gobierno quiere y necesita que haya menor actividad en 2026

Ese patrón dialoga con las estimaciones privadas para el índice nacional. El encarecimiento de los combustibles derivado del conflicto geopolítco en Medio Oriente aparece como uno de los motores principales de la suba, no sólo por su impacto directo sino también por su arrastre sobre logística y transporte.

Pero no es el único fator de presión, porque en el tercer mes del año se sumaron los ajustes estacionales, especialmente en educación, y el peso persistente de los precios regulados. En ese punto, varios analistas advirtieron que la corrección tarifaria, aunque consistente con la política oficial de reducción de subsidios, complica la baja del IPC en el corto plazo.

Incluso donde hubo señales algo más benévolas, como en alimentos y bebidas, el alivio fue parcial. LCG estimó para ese rubro un incremento de 2,3%, favorecido por dos semanas de bajas en algunos productos, pero ese comportamiento no alcanzaría para compensar la presión proveniente de combustibles, transporte y servicios regulados.

El dato clave para el Gobierno no será sólo marzo, sino abril

La apuesta oficial ahora es política y técnica al mismo tiempo. Política, porque Caputo decidió anticiparse al dato y encuadrarlo antes de que se publique. Técnica, porque el verdadero examen no será sólo cuánto dio marzo, sino si abril confirma o no la desaceleración prometida. El propio REM del BCRA ya muestra que el mercado espera una baja en los próximos meses, con una trayectoria descendente desde abril.

Por eso, más que un simple número mensual, el IPC de marzo será leído como una bisagra. Si el dato se ubica efectivamente arriba del 3%, como admitió el ministro, el Gobierno buscará presentarlo como un bache explicado por factores puntuales. Pero si abril no perfora de nuevo ese piso, crecerán las dudas sobre la velocidad real del proceso desinflacionario.

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