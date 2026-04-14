Analista cordobés sobre el futuro de la economía: "Creo que esto va a seguir descendiendo"

El economista cordobés Diego Dequino aseguró que “esto va a seguir descendiendo” al analizar las perspectivas para los próximos meses.

“La verdad que es difícil entender por dónde podría venir el cambio, la mejora, discreta o de golpe, respecto de los inconvenientes que tiene la economía”, sostuvo el analista.

“Hay sectores que están marchando, pero hay otros sectores muy grandes que tienen que ver con la economía interna que no marchan. Y ahí las señales no se lucen como que podrían llegar a cambiar de pronto para mejor”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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“Esperemos que no haya ningún cimbronazo”

“Creo que esto va a seguir descendiendo, es como un avión que va a seguir bajando paulatinamente y esperemos que no haya ningún cimbronazo”, graficó Dequino.

Además señaló que “las apuestas del gobierno están claras en materia económica” y “tienen que ver con minería, petróleo por suerte al campo no le sacó atención aunque lo sigue castigando con las retenciones pero no le sacó atención”.

“Las apuestas económicas vienen por ahí, en el resto no hay una apuesta”, recalcó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez. “La industria está muy sufrida, el comercio interno muy sufrido, la construcción quedó bajo tierra y no levanta cabeza”, explicó el economista.

“Si no hay ningún cambio en los mecanismos de distribución... es como si a vos en tu casa te va bárbaro y a tu esposa no le va tan bien y a tu hijo tampoco pero vos mantienes el mismo mecanismo cuando a vos no te iba tan bien, a tu esposa no le va tan bien y a tu hijo no le va tan bien. Entonces vos, todo lo que ganás en exceso o ganás de más lo seguís guardando, lo seguís asignando como en épocas que te iba mal. Si vos no ajustás los mecanismos de redistribución, los sectores aquellos en este caso, en este ejemplo tu mujer y tu hijo que no les va tan bien no van a percibir una mejora”, ejemplificó

“Si los mecanismos de distribución que tienen que ver con el tema el salario, con el tema de jubilaciones, con el tema de prestaciones, con el tema de salud pública, con el tema de educación pública, que son los mecanismos que tradicionalmente ha tenido la Argentina, no se mejoran y no se apropian de esas nuevas rentas, es muy difícil percibir por dónde aquellos sectores que le van a mal van a recibir mejora de aquellos sectores que le va bien”, insistió Dequino.

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“Tipo de cambio retrasado”

“Con un tipo de cambio retrasado de forma significativa respecto al resto de los precios de economía, que hoy está retrasado de piso entre un 25% y un 30%, la historia argentina muestra que nunca funcionó”, recordó el consultor.

“A veces demora 1, 2, 3, 5, o a veces 10 años en corregir, pero corrige. Por supuesto que obtener recursos extraordinarios, como puede ser un manejo financiero un poco más prolijo del tesoro, y a su vez recibir inversiones o una buena cosecha, puede estirar esto”, expresó en otra parte de la entrevista.

“Ahora, vuelvo con el tema, si no hay un tipo de cambio más acorde con la productividad de nuestra economía, que es eso, cuando se retrasa tiene que ver como que se pone de pronto muy barato y acá no cambia nada, entonces voy a decir que esto es un milagro. No, en realidad hay alguien que lo está anabolizando. La historia argentina muestra que eso no funcionó, o sea, este es un dato, más allá de que algunos la ven, otros no la ven. Yo en este caso no me pongo en astrólogo y simplemente miro la historia argentina, y la historia te muestra eso. Esta es la realidad”, concluyó Dequino.

JP/ff