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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 14 de abril

Este martes 14 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.385 pesos para la compra.

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Pesos argentinos y dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 14 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.335 pesos y cotiza a 1.385 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.385.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.389
  • - Venta: $1.414.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.403,18 para la compra, y $1.404,81 para la venta.

Este martes 14 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.395.

BBVA

  • - Compra: $1.340.
  • - Venta: $1.390.

ICBC

  • - Compra: $1.335.
  • - Venta: $1.390.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.344.
  • - Venta: $1.494.
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