Río Negro lanzó su temporada de invierno en Córdoba: nieve, trenes y experiencias para descubrir toda la provincia

Río Negro busca consolidarse como uno de los destinos más completos del invierno argentino. Con una geografía que va desde la cordillera hasta el mar, la provincia presentó en Córdoba una temporada que combina nieve, gastronomía, trenes históricos, producción regional y avistaje de fauna.

“La cordillera es un destino para las cuatro estaciones”, explicó Bruno Hellriegel, coordinador de Turismo, al destacar que la propuesta invernal no se limita únicamente al esquí, sino que incorpora experiencias vinculadas a la naturaleza, el bienestar y la cultura local.

La nieve para todos

El Cerro Catedral y el Cerro Perito Moreno aparecen como los grandes protagonistas del invierno. Mientras Catedral se posiciona como el centro de esquí más grande de Latinoamérica, el cerro de El Bolsón apunta a quienes se acercan por primera vez a la nieve.

“Es incómodo, duele, la pasás mal al principio. Es doloroso esquiar. Pero cuando lo lográs, es una experiencia única”, señaló el coordinador, al explicar por qué el Cerro Perito Moreno se especializa en principiantes.

La montaña, además, cuenta con una particularidad geográfica que garantiza nieve incluso en temporadas más irregulares. “Tiene un plato a 1.650 metros de altura, una planicie donde se acumulan entre dos y tres metros de nieve cada temporada”, explicó.

Bosques tallados, cerveza artesanal y bienestar en la cordillera

La cordillera también ofrece experiencias culturales y gastronómicas. En El Bolsón, el Bosque Tallado es uno de los atractivos más singulares: esculturas realizadas sobre árboles quemados tras un incendio ocurrido en 1978, que hoy conforman un museo a cielo abierto en el cerro Piltriquitrón.

La gastronomía también ocupa un lugar central. Río Negro produce el 70% del lúpulo de América Latina, lo que explica la fuerte identidad cervecera de la región, además de la oferta de truchas patagónicas y productos regionales.

A esto se suman propuestas vinculadas al bienestar, con experiencias que permiten complementar el turismo de nieve y ofrecer alternativas para quienes buscan una estadía más relajada.

Estepa: el tren que une la cordillera con el mar

Una de las propuestas que más busca crecer es la región de la estepa, aún poco explorada turísticamente. Allí aparece uno de los productos más distintivos: el Tren Patagónico.

“Es un tren que une la cordillera con el mar”, explicó el coordinador, al destacar que el servicio conecta San Carlos de Bariloche con Viedma atravesando la provincia.

El tren, que históricamente tuvo un perfil social, hoy se orienta cada vez más al turismo. Entre las propuestas se encuentra una excursión corta hasta estación Perito Moreno que incluye merienda campestre, música y cena con cordero patagónico. También se suma La Trochita, el histórico tren a vapor compartido con Chubut, considerado uno de los más buscados por el turismo internacional.

Entre las novedades, la provincia presentó el Parque Paleontológico de Comallo, inaugurado recientemente. “Es el parque paleontológico más grande de Latinoamérica”, destacaron, al explicar que recrea la fauna y flora de la Patagonia antes del surgimiento de la Cordillera de los Andes.

Valle: sidra, vinos y turismo productivo

El Alto Valle rionegrino aparece como otro eje clave, con experiencias vinculadas a la producción frutícola y el enoturismo. “Somos los principales productores de peras y manzanas del país”, señalaron desde la provincia, al destacar también la producción de sidra, una de las identidades más fuertes de la región.

En Villa Regina, recientemente se inauguró el Museo de la Sidra y el Vino, mientras que distintas bodegas ofrecen degustaciones, gastronomía y alojamiento. “Tenemos producción de vino en las cuatro regiones de la provincia, lo que permite probar el mismo varietal y ver cómo cambia según el terruño”, explicó el coordinador.

Costa: ballenas y fauna marina en invierno

La costa atlántica rionegrina suma una propuesta diferencial para la temporada invernal: el avistaje de ballenas en el Golfo San Matías. “Hay un 70% de posibilidades de ver ballenas en Río Negro”, aseguró el coordinador, al destacar un atractivo aún poco conocido.

La región también ofrece playas de aguas cálidas, fauna marina y la desembocadura del río Negro en Viedma, completando una oferta que busca romper la estacionalidad.

Con estas propuestas, Río Negro apuesta a posicionarse como un destino integral durante el invierno. Cuatro regiones, paisajes distintos y experiencias variadas que buscan atraer tanto a quienes viajan por la nieve como a quienes prefieren descubrir otros rincones de la Patagonia.