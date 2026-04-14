“El mercado no está roto”: los alquileres sostienen el pago y crece la oferta en Córdoba

En un contexto atravesado por la discusión sobre el acceso a la vivienda, nuevos datos del mercado inmobiliario en Córdoba aportan un matiz clave: lejos de un escenario de incumplimiento masivo, la gran mayoría de los inquilinos mantiene sus pagos al día. Según un informe del Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI), el 96,7% abona el alquiler en término, un dato que reordena el debate y pone en tensión las visiones más críticas sobre el funcionamiento del sistema.

El estudio, basado en operaciones reales administradas por profesionales inmobiliarios, fue respaldado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI), desde donde sostienen que el sistema “no está colapsado” y que los niveles de cumplimiento se mantienen elevados incluso en un contexto económico complejo.

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“El dato es contundente y rompe con ciertos discursos que intentan instalar una crisis generalizada que no se verifica en la realidad”, afirmó el presidente del CPI, Lucas Péndola.

Entre los principales indicadores, el informe destaca un crecimiento del 91,9% en el stock de propiedades en alquiler respecto al período previo a la derogación de la antigua ley. A la par, la vacancia habitacional se mantiene baja, en torno al 3,6%, lo que sugiere un mercado activo y con niveles de ocupación elevados.

Desde el sector inmobiliario interpretan estos datos como señales de una progresiva normalización. “Estamos frente a un mercado que está en proceso de normalización, con más oferta y niveles de cumplimiento altos. Eso no es un sistema quebrado, es un sistema que está funcionando”, sostuvo Péndola.

Debate cruzado y críticas a los “relatos extremos”

El informe también responde a versiones que circulan en el debate público, como aquellas que sostienen que la mayoría de los inquilinos no puede afrontar los alquileres. Desde el CPI cuestionaron especialmente la difusión de cifras sin respaldo metodológico.

“Cuando se instalan datos sin sustento, se distorsiona la discusión y se genera incertidumbre. Y la incertidumbre retrae la oferta y perjudica a quienes buscan alquilar”, advirtieron.

En ese sentido, remarcaron la necesidad de basar el análisis en datos agregados y no en percepciones o casos aislados.

Precios y poder adquisitivo

En cuanto a los valores, el informe ubica los alquileres en torno a los $550.000 para departamentos de un dormitorio en zona Centro, $700.000 en Nueva Córdoba y $500.000 en el primer anillo de la ciudad.

Desde el CPI explicaron que estos precios deben interpretarse en el marco de una recomposición tras años de atraso respecto de la inflación. “Lo que estamos viendo es un proceso de actualización, no una anomalía del mercado”, señalaron.

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No obstante, reconocieron que el principal problema no radica en los precios en sí, sino en la caída del poder adquisitivo. “Cuando los ingresos no acompañan, cualquier gasto se vuelve difícil de sostener”, indicó Péndola.

Advertencias sobre la regulación

El crecimiento de la oferta aparece como uno de los datos más relevantes del informe. Para el sector, esto está vinculado a un marco más previsible que incentivó a los propietarios a volver a poner inmuebles en alquiler.

En esa línea, el CPI advirtió que un regreso a esquemas de sobrerregulación podría revertir esta tendencia y generar nuevas distorsiones en el mercado.

Finalmente, desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios insistieron en la necesidad de elevar la calidad del debate público en torno a los alquileres. “El mercado está tensionado, pero lejos de estar roto. Sobredimensionar los problemas genera desconfianza y termina agravando la situación”, concluyeron.