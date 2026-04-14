Nuevo golpe al bolsillo: la inflación de marzo fue 3,4%

La inflación de marzo fue del 3,4% en Argentina y acumuló un 9,4% en el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El dato marcó una aceleración respecto a febrero y llevó la suba interanual al 32,6%.

El informe oficial señala que los precios Regulados encabezaron los incrementos con un alza del 5,1%, impulsados principalmente por subas en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, la inflación núcleo avanzó 3,2%, mientras que los precios Estacionales registraron una suba del 1,0%.

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Entre los rubros, Educación fue el que más aumentó, con una suba del 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un incremento del 4,1%, traccionado por combustibles, tarifas de transporte público y pasajes aéreos.

Al mismo tiempo, el mayor impacto sobre el índice general volvió a estar en Alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por el aumento en carnes. Este rubro continúa siendo uno de los principales factores de presión sobre el costo de vida.

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En contraste, las divisiones con menores variaciones fueron Bienes y servicios varios, con un 1,7%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 1,3%.

El dato de marzo consolida un piso inflacionario más elevado de lo previsto y refuerza el peso de los precios regulados en la dinámica de corto plazo. De cara a los próximos meses, la evolución de tarifas, combustibles y alimentos seguirá siendo clave para determinar la trayectoria de la inflación.