Alerta epidemiológica: la tos convulsa vuelve a crecer y preocupa la baja cobertura de vacunación

Lo que parecía una enfermedad bajo control ha vuelto a situarse en el centro de la agenda sanitaria argentina como una amenaza creciente.

Según datos oficiales del Boletín Epidemiológico Nacional correspondientes a las primeras once semanas de 2026, el país atraviesa un incremento sostenido de casos que consolida la tendencia negativa iniciada el año pasado. Esta enfermedad respiratoria, producida por la bacteria Bordetella pertussis, es altamente contagiosa y representa un riesgo de vida real para los lactantes que aún no han completado sus esquemas de protección.

Durante 2025 se notificaron más de 6.800 casos sospechosos, de los cuales 1.206 fueron confirmados, marcando la tasa de incidencia más alta de los últimos cinco años. Lo más preocupante para las autoridades sanitarias es que el impacto se tradujo en once fallecimientos, todos en menores de dos años. La tendencia no ha cedido en el inicio de este nuevo año, con más de 250 casos confirmados en poco más de dos meses, una cifra que supera los registros del mismo período de 2019.

La Dra. Natalia Chillo, especialista en Medicina Preventiva, explica que la alta transmisibilidad de la bacteria en entornos como el hogar o las escuelas hace que el diagnóstico temprano sea vital. Por su parte, la Dra. Ximena Juárez, del Hospital Pedro Elizalde, destaca que la gran mayoría de los niños que requieren internación por cuadros graves presentan esquemas de vacunación incompletos, lo que demuestra la vulnerabilidad del sistema de defensas actual.

El fenómeno no es aislado, ya que la Organización Panamericana de la Salud ha detectado aumentos similares en otros nueve países de la región, incluyendo Brasil, Chile y Colombia. A nivel continental, el salto fue dramático: de unos 3.000 casos en 2022 se pasó a más de 66.000 en 2024. Este resurgimiento está directamente ligado a la caída de las tasas de vacunación, un problema que en Argentina muestra números alarmantes en los refuerzos.

Si bien la aplicación de las primeras dosis en bebés de dos y cuatro meses se mantiene por encima del 80%, la cobertura cae drásticamente a medida que los niños crecen. El refuerzo de los 5 años apenas llega al 46,4% de la población objetivo, mientras que el de los 11 años se sitúa en el 54,1%. Incluso en las personas gestantes, cuya vacunación es esencial para transferir anticuerpos al recién nacido, la cobertura no alcanza el 73%.

Frente a este escenario, los expertos coinciden en que la única herramienta para frenar la curva de contagios es recuperar los esquemas perdidos. La vacuna contra la tos convulsa es gratuita y obligatoria, y resulta fundamental no solo para la protección individual, sino para reducir la circulación de una bacteria que hoy vuelve a poner en jaque la salud de los más chicos.