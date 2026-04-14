Expolicía condenado por narcomenudeo siguió vendiendo droga dentro de la cárcel de Bouwer

La Cámara de Acusación resolvió mantener tras las rejas a Daniel Alberto Baldiviezo, un jubilado de la Policía de Córdoba, de 55 años, quien está condenado por narcomenudeo y sumó una nueva imputación por comercializar estupefacientes dentro del complejo penitenciario de Bouwer. En sala unipersonal, la vocal Patricia Farías confirmó la prisión preventiva por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el lugar de comisión".

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Marihuana en la cartuchera

El hecho que originó la causa ocurrió el 12 de diciembre de 2025 durante la mañana, en el patio interno del pabellón F-2 del Complejo Carcelario de Bouwer. Durante una requisa de rutina, el personal penitenciario descubrió que Baldiviezo ocultaba una cartuchera que contenía droga lista para su distribución.

En total, se secuestraron dos trozos compactos de marihuana de 328 gramos, un envoltorio de nylon con otros 16 gramos y, lo más comprometedor para su situación procesal, 74 envoltorios pequeños ya fraccionados de la misma sustancia.

Baldiviezo se encontraba alojado en el penal cumpliendo una pena precisamente por vender drogas desde su casa.

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Durante la audiencia, la defensa del ex policía intentó modificar la calificación legal a "tenencia simple" o "encubrimiento". Los abogados argumentaron que su cliente no poseía elementos de fraccionamiento, como balanzas, y que en realidad actuaba bajo coacción de los "plumas" (líderes del pabellón), quienes supuestamente lo habrían obligado a portar la sustancia,.

Sin embargo, la jueza Farías desestimó estos planteos basándose en el análisis de los registros fílmicos del penal. Las cámaras captaron los momentos en que efectuó la transa. El fallo sostiene que, aunque existiera la participación de terceros, el imputado sabía perfectamente que la finalidad de esa tenencia era el comercio ilegal,.

Riesgo procesal y vínculos con la fuerza

Para ratificar el encierro preventivo, el tribunal destacó que Baldiviezo es reincidente, posee vínculos con las fuerzas de seguridad por su pasado policial, lo que representa un indicador de que podría eludir la acción de la justicia si recuperara la libertad y demuestra una actitud temeraria y un desprecio absoluto por las normas, lo que constituye un claro riesgo de entorpecimiento para la investigación.