Ker Hoteles redefine la hospitalidad en Buenos Aires con una propuesta que combina diseño, confort y ubicación estratégica

Una propuesta que combina diseño, ubicación estratégica y experiencias pensadas para distintos estilos de viaje. Desde la energía cultural de San Telmo hasta la tranquilidad residencial de Belgrano y Villa Urquiza, con la sofisticación de Recoleta como punto de conexión, Ker Hoteles redefine la hospitalidad porteña con una identidad que integra confort, gastronomía y versatilidad para ocio, negocios y eventos.

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En una ciudad dinámica y diversa como Buenos Aires, la elección del alojamiento forma parte esencial de la experiencia. Ker Hoteles interpreta ese espíritu con una propuesta que combina calidez, funcionalidad y diseño contemporáneo, adaptándose tanto al viajero corporativo como a quienes buscan descubrir la ciudad con tiempo y comodidad.

Con una trayectoria marcada por su esencia de empresa familiar y una evolución constante, la cadena construyó una identidad propia dentro de la hotelería porteña. Cada propiedad refleja una manera distinta de vivir Buenos Aires, manteniendo una misma filosofía: ofrecer espacios confortables, servicios versátiles y ubicaciones estratégicas que acompañan diferentes motivos de viaje. Actualmente, Ker Hoteles cuenta con cuatro propiedades ubicadas en barrios emblemáticos de la ciudad: San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza, cada una con personalidad propia y propuestas pensadas para distintos perfiles de huéspedes.

Una experiencia que va más allá del alojamiento

La propuesta integral de Ker Hoteles combina:

● Gastronomía con identidad propia

● Espacios versátiles para reuniones y eventos

● Áreas de bienestar y relax

● Ubicaciones estratégicas con excelente conectividad

● Servicios orientados tanto al segmento corporativo como al turismo

Ker San Telmo: historia y energía urbana

Ubicado en el casco histórico de la ciudad, Ker San Telmo propone una experiencia vibrante, rodeada de cultura, arte y gastronomía. Sus 132 habitaciones combinan diseño contemporáneo, tecnología y confort, pensadas para estadías tanto corporativas como de ocio.

El restaurante HALO se posiciona como un punto de encuentro con cocina gourmet y coctelería, convocando tanto a huéspedes como al público local. Además, cuenta con salones equipados para reuniones, capacitaciones y eventos corporativos.

Ker Recoleta: elegancia y conectividad

Entre Recoleta y el centro porteño, esta propiedad combina sofisticación y funcionalidad en sus 90 habitaciones y suites. Su ubicación estratégica permite acceder fácilmente a los principales atractivos turísticos y al distrito financiero.

El restaurante Citrino ofrece gastronomía local e internacional en un entorno moderno, mientras que su Health Club con hidromasaje, sauna y duchas escocesas completa la experiencia con una propuesta orientada al bienestar.

Ker Belgrano: calidez en un entorno residencial

Ubicado en uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, Ker Belgrano propone una estadía íntima y confortable con 27 habitaciones. Su cercanía a Avenida Cabildo y al subte facilita la conexión con distintos puntos de la ciudad, manteniendo al mismo tiempo la tranquilidad del entorno residencial.

Ker Urquiza: practicidad para estadías prolongadas

En el barrio de Villa Urquiza, esta propiedad ofrece 38 habitaciones y 17 apartamentos equipados con kitchenette, ideales para estadías extendidas. Su rápido acceso a autopistas y aeropuertos la convierte en una opción funcional tanto para viajeros corporativos como para quienes buscan una estadía más prolongada en la ciudad. Además, cuenta con Health Club que complementa la experiencia con servicios orientados al relax.

Una misma identidad, cuatro maneras de vivir la ciudad

Ker Hoteles propone descubrir Buenos Aires desde distintas perspectivas, manteniendo una misma filosofía de hospitalidad. Diseño, ubicación estratégica, servicios versátiles y calidez se combinan para ofrecer experiencias pensadas para escapadas urbanas, viajes de negocios y eventos corporativos.

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Una cadena argentina que interpreta el ritmo de la ciudad y lo transforma en estadías donde el confort y la experiencia se integran de manera natural.

Para mas información de los hoteles ingresa aquí:

Ker San Telmo:

● Dirección: Av. Paseo Colón 455

● Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

● Mail: [email protected]

● Instagram: @kerhoteles

Ker Recoleta:

● Dirección: Marcelo T. de Alvear 1368

● Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

● Mail: [email protected]

● Instagram: @kerhoteles

Ker Belgrano:

● Dirección: Vuelta de Obligado 2727

● Tel: 0810-3456-537 / 5277-4600

● Mail: [email protected]

● Instagram: @kerhoteles

Ker Urquiza: