El “nuevo orden” para estacionar en Córdoba: pago digital, más zonas controladas y solo con naranjitas habilitados

El plan que impulsa la gestión municipal de Daniel Passerini para la ciudad de Córdoba contempla la expansión del radio controlado a barrios periféricos, el uso de una app renovada y una estrategia conjunta con la Policía de la Provincia para erradicar la actividad de los cuidacohes ilegales.

El Ejecutivo municipal presentó este martes ante la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante los criterios centrales para el reordenamiento del estacionamiento medido y la regularización de los "naranjitas" ante la problemática de los cuidacoches ilegales.

Fue en el marco de la reunión de comisión por el análisis de varios proyectos de ordenanzas de distintos concejales referidos al sistema de estacionamiento medido y el rol de los naranjitas en la ciudad. Sin un proyecto propio, el Ejecutivo local aspiran a que el cuerpo deliberativo logre una norma consensuada y aplicable en la práctica.

A través de los secretarios Rodrigo Fernández (Gobierno) y Raúl La Cava (Políticas Sociales), la gestión municipal planteó ante los ediles un esquema que busca recuperar el control del espacio público apoyándose en la tecnología y la reforma al Código de Convivencia provincial aprobada el miércoles pasado por la Unicameral cordobesa, y que fija un plazo de 30 días, desde su publicación en el Boletín Oficial, para que el municipio capitalino y las demás jurisdicciones locales readecuen sus regulaciones a la normativa provincial.

La propuesta del Palacio 6 de Julio apunta a una expansión significativa del polígono actual, integrando al sistema medido ocho grandes sectores que incluyen el centro ampliado y los barrios Cerro de las Rosas, Jardín y Villa El Libertador.

Bajo esta nueva lógica, el estacionamiento regirá de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, dejando el resto de la jornada, los fines de semana y los feriados como horarios libres. Fernández adelantó también que se buscará un esquema específico para los espectáculos públicos, aunque no ahondó en este punto.

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Una de las claves de la propuesta del municipio es la eliminación del contacto personal y el intercambio de dinero entre el propietario del vehículo y el naranjita, delegando la verificación de los pagos a la figura de "constatadores de estacionamiento".

La pata tecnológica del plan reside en la integración del sistema a la aplicación municipal Mi Docta. A través de esta plataforma, los usuarios deberán activar su tiempo de estacionamiento, sin intermediación de los naranjitas.

El estacionamiento medido recauda mensualmente $50 millones, una cifra que se considera baja. El municipio se propone revertirla con la ampliación del polígono y financiar con eso el reordenamiento de los cuidacoches legales.

Con el nuevo esquema, los naranjitas autorizados, vinculados a cooperativas habilitadas por el municipio, obtendrán sus ingresos a partir de cada control realizado de manera registrada y transparente, se indicó.

“La nueva Ley provincial delimitó claramente lo que es legal y lo que es ilegal. Desde el municipio queremos asegurar reglas claras y un orden, con una norma que sea realmente aplicable”, afirmó el secretario de Gobierno ante los ediles.

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Conflicto social

Respecto al conflicto social que rodea la actividad, los funcionarios de la gestión Passerini diferenciaron entre las cooperativas históricas y la informalidad creciente con casos que alteran el orden público.

Según datos oficiales, existen unos 350 trabajadores autorizados y con antecedentes limpios. En tanto, se estima que entre 1.000 y 1.500 personas ejercen la actividad de manera ilegal.

Ante este contexto, la gestión municipal planea utilizar las herramientas de la nueva ley provincial para permitir la intervención policial inmediata ante la presencia de cuidadores no autorizados. El caso testigo es el proceso de recuperación del espacio público ya implementado en el Parque Sarmiento.

Desde el área de Políticas Sociales, La Cava pidió “no criminalizar el trabajo” y “seguir apostando por las cooperativas que están hace años y funcionan bien”. De este modo, advirtió que el problema actual no reside en los grupos ordenados, sino en la irrupción de los cuidachoches ilegales, producto de la crisis económica.

Desde el Concejo Deliberante se indicó que el debate continuará la próxima semana, donde la Secretaría de Ciudad Inteligente brindará precisiones técnicas sobre la actualización de la app de estacionamiento para incorporar la tecnología en todo el proceso.