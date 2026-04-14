Recorte encubierto en el PAMI: médicos denuncian una caída del 52% en sus ingresos y van al paro

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el médico de cabecera y representante de APPAMIA Cuyo, Gustavo Tanus, denunció el impacto de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE dictada por el PAMI. Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, el profesional señaló que, si bien la normativa aumentó el valor de la cápita de 946 a 2.100 pesos, la medida escondió un ajuste feroz. Según explicó Tanus, el nuevo esquema elimina el pago por consultas específicas e incentivos, lo que provocó una reducción real del ingreso mensual superior al 50%.

Tanus marcó que el sistema anterior era mixto: los médicos percibían la cápita, un incentivo por capacitación y el pago por consultas de primera vez, evolución y patologías habituales. Con la nueva resolución, estas tres vías de remuneración quedaron absorbidas por el monto fijo por afiliado, lo que en la práctica significó una pérdida del 52% en el poder adquisitivo de los profesionales. El médico calificó la medida como inaudita y aseguró que en sus 30 años de trayectoria nunca presenció un retroceso de esta magnitud.

Tanus sentenció que la medida es "inaudita"

El representante gremial detalló la precaria situación financiera que enfrentan los consultorios privados bajo este nuevo esquema. Un médico con el promedio de 700 pacientes asignados percibirá un total de 1.400.000 pesos mensuales. Tanus estimó que, tras descontar los gastos operativos, la ganancia neta para el profesional no llegará al millón de pesos, una suma que consideró insuficiente para sostener el ejercicio de la medicina.

Respecto a la formación profesional, el diputado cuestionó que la normativa eliminara los incentivos económicos vinculados a las capacitaciones de posgrado. El organismo argumentó que los objetivos ya fueron cumplidos, pero los médicos vieron en esto una contradicción absoluta: se les exige mayor formación mientras se les quita el reconocimiento económico por la misma. Esta decisión profundizó el malestar en un sector que ya venía lidiando con condiciones laborales desgastantes y un sistema administrativo complejo.

PAMI sostiene un paro de 72 horas

Ante la falta de respuestas oficiales, los médicos de cabecera iniciaron un paro de 72 horas en todo el país que afecta a la atención habitual de miles de afiliados. Tanus aclaró que el gremio no es partidario de las medidas de fuerza y que siempre intentó el consenso con las autoridades, pero que esta decisión unilateral colmó la paciencia del sector. La huelga buscó visibilizar un conflicto que amenaza con dejar a los jubilados sin profesionales de referencia en el corto plazo.

Finalmente, el referente de APPAMIA advirtió sobre las consecuencias sociales de mantener este esquema "absurdo". Muchos profesionales ya manifestaron su intención de renunciar, lo que generaría un caos en el acceso a medicamentos y turnos para los pacientes más vulnerables. El plan de lucha continuará con el objetivo de regresar al sistema de remuneración anterior, evitando así el colapso de una red de atención primaria que hoy estuvo en su punto de mayor tensión histórica.

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Crisis en el sistema y riesgo de acefalía médica

La situación en el PAMI se agravó tras la publicación de la nueva normativa que el organismo presentó como un "ordenamiento" del sistema. Sin embargo, para los profesionales, el cambio de nomenclador unificado solo buscó ocultar un ajuste presupuestario bajo el argumento de evitar la dispersión normativa.

Tanus enfatizó que no fomentan la renuncia masiva, pero reconoció que la situación es "inviable" para quienes deben mantener estructuras de atención privadas. El gremio pidió a las autoridades que comprendan la necesidad de regularizar la situación antes de que el sistema se quede sin prestadores. La falta de incentivos y el recorte de ingresos generaron un clima de hostilidad que, según los médicos, no se arreglará con parches administrativos, sino con una recomposición real del valor del trabajo.

El conflicto quedó abierto y el destino de la atención médica de los afiliados dependerá de la apertura de una mesa de diálogo genuina. Mientras el Gobierno nacional mantuvo la vigencia de la resolución, los profesionales aseguraron que no darán el brazo a torcer en un reclamo que consideran de supervivencia profesional. El éxito del paro de 72 horas marcará el pulso de las negociaciones de la próxima semana, en lo que ya se perfiló como uno de los conflictos gremiales más duros del año en el área de salud.

TC/ML