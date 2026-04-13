Llaryora apuntó contra el Gobierno por la crisis del PAMI: "están abandonando a los abuelos"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó duramente este lunes al Gobierno nacional por la crisis que atraviesa el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y por el desfinanciamiento a las universidades, al tiempo que reclamó a los funcionarios nacionales que "no se escondan" y "pongan la cara y los recursos".

"No pueden ser los modelos insensibles, más allá de que los números dicen que cierran. Los números cierran con la gente adentro", afirmó el mandatario durante un acto en el que encabezó el lanzamiento del programa "CBA Me Capacita 2026".

El reclamo por el PAMI

Llaryora fue enfático al rechazar el estado de situación del organismo que brinda cobertura sanitaria a los jubilados. "No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado", sostuvo, y les pidió a los dirigentes nacionales que "pongan la cara y vayan a pelear por los recursos".

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En ese marco, el gobernador trazó un contraste con la gestión provincial: "De la misma manera que nosotros levantamos el 45 por ciento del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica, tengan coraje, defiendan a los abuelos o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria".

La frase completa del gobernador en el atril hacia los funcionarios nacionales fue: "Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. No puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. De la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país".

Las críticas al desfinanciamiento universitario

El mandatario también apuntó contra la política nacional hacia las casas de altos estudios. "Nuestros equipos científicos están sufriendo el desfinanciamiento y las universidades la pelean todos los días", señaló.

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Frente a ese panorama, Llaryora destacó la política provincial en materia educativa: "Mientras se desfinancia la universidad, nosotros abrimos universidades". Según precisó, más de 25.000 jóvenes accederán a estudios universitarios en Córdoba.

El lanzamiento de "CBA Me Capacita 2026"

En el acto, el gobernador presentó el programa de capacitación laboral y formativa más ambicioso de la gestión provincial. La iniciativa ofrece más de 2.200 cursos presenciales gratuitos distribuidos en 293 localidades, además de una amplia oferta en modalidad virtual. Las certificaciones están avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial.

Con una inversión de 3.000 millones de pesos, el programa apunta a fortalecer sectores estratégicos que van desde los oficios tradicionales hasta las demandas de la nueva economía.

"La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento son herramientas que nadie te puede quitar. Permiten mejorar el lugar en el que una persona está y abren nuevos horizontes y oportunidades", expresó Llaryora.

El gobernador destacó además el alcance federal de la propuesta: "Este programa va a llegar a toda la provincia, con más de 100 mil cordobeses que van a poder capacitarse, aprender y construir un futuro distinto".