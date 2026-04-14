La Ciudad avanza con obras en la Torre Espacial: buscan renovar los ascensores y hacer estudios

El Gobierno porteño lanzó una licitación para renovar los ascensores de la Torre Espacial, cerrada al público desde 2003. La obra, con un presupuesto estimado de $3.500 millones, apunta a mejorar las condiciones operativas y estructurales del edificio.

La Torre Espacial, ubicada en el Parque de la Ciudad de Villa Soldati, fue inaugurada en 1982 como parte del proyecto Interama. Con 208 metros de altura fue durante años la construcción más alta del país, hasta 2019 cuando el edificio Alvear Tower en Puerto Madero la superó.

Desde 2003, la torre no funciona como mirador. El nuevo proceso licitatorio contempla la instalación de dos ascensores de alta velocidad, el retiro de los equipos originales y la adecuación de las instalaciones existentes.

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Según se detalla en el pliego del llamado a licitación impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, también se harán estudios sobre el sistema estructural de la torre, que incluirán los tensores y la verificación de los anclajes y macizos de hormigón armado que están en la base, donde se detectaron fisuras y signos de corrosión en evaluaciones preliminares.

Según la documentación oficial, el objetivo de los trabajos es contar con medios de elevación eficientes para realizar trabajos de mantenimiento, tanto de la estructura como de las antenas instaladas en la parte superior; tendrán un costo estimado de $ 3.500 millones.

En principio, la torre no estaría habilitada para el público, aunque los nuevos ascensores servirán para hacerlo si es que se toma esa decisión.

La Torre Espacial fue uno de los grandes íconos del Parque de la Ciudad, que en los años 80 brillaba como un parque temático de referencia. Se dice que su diseño está inspirado en la espada Excalibur del Rey Arturo. El mango de la espada está conformada por las plataformas.

La 3 está a 176 metros del piso y es la parte más chica de la empuñadura. Mientras que la 2 y la 1, a 125 y 120 metros, respectivamente, la completan. Son además, los niveles en los que se detienen los ascensores. En las plataformas más bajas iba a funcionar una confitería giratoria, en la que nunca se montaron los motores de un carrousel. Y el nivel 3 sí funcionó como mirador.

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Desde sus miradores, en días despejados, se puede ver la costa de Uruguay. Al mirador se llega mediante dos ascensores de alta velocidad con capacidad para 28 personas cada uno, que realizan el recorrido en menos de un minuto. Aunque el ascenso a la Torre Espacial se encuentra temporalmente cerrado al público por razones de seguridad y mantenimiento conforme Resolución Nro. 82/SSDECO/17, segun en la web oficial.

“Después de 50 años, la modernización de la Torre Espacial busca actualizar su monumental la estructura para reactivar este ícono turístico del sur porteño. El proyecto representa una inversión estratégica en infraestructura para devolverle su brillo vanguardista y garantizar la seguridad del mirador más alto de la región”, dijo el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, sobre la Torre que se puede ver desde varios puntos del Gran Buenos Aires.