Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia de cuatro integrantes necesitó $2.342.860,61 en marzo para ser considerada como clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alcanzando un incremento del 3,2% intermensual, por encima de la inflación promedio de 3%, de acuerdo con el informe de Líneas de pobreza y canastas de consumo del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

La inflación de CABA fue de 3% en marzo, con fuerte impacto de alimentos

Por su parte, el mismo grupo familiar, integrado por una pareja compuesta por una mujer y un varón de 35 años de edad, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años, necesitó al menos $1.489.829 para no ser pobre y $814.709 para no caer en la indigencia, según la Canasta Básica Total (CBT) y Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente.

Fuente: IDECBA

Con respecto a febrero, la CBT aumentó 3,45%, mientras que la CBA lo hizo en 2,92%. De esta manera, solo la CBT subió por encima de la inflación en CABA, que marcó 3,0%.

Los segmentos de hogares en CABA

El IDECBA divide a los hogares según su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios:

- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

Necesidades básicas insatisfechas: los números que quedan fuera del cálculo oficial

- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

La pobreza cayó en el segundo semestre del 2025, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que se traduce en 8,5 millones de personas. En el caso de la indigencia, el índice fue de 6,3%, alcanzando a 1,9 millones de argentinos. La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares realizada en 31 aglomerados urbanos de todo el país.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

Esto se traduce a un número de 13,5 millones de pobres y 3 millones de indigentes en todo el territorio nacional, si se proyecta el número oficial de los 31 aglomerados, a todo el país.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,6 p.p. en las personas.

El dato muestra una mejora significativa respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había alcanzado al 38,1% de la población, y del pico registrado en la primera parte de ese año, que llegó al 52,9%, marcando un fuerte aumento en los primeros meses de gestión libertaria.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.000 según el INDEC

El resultado actual representa la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, en la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El índice de indigencia, por su parte, también es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

La medición surge de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos económicos.

La inflación en CABA fue de 3% en marzo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió 3% en el tercer mes del 2026, marcando una aceleración frente al 2,6% registrado de febrero. Con este dato, el primer trimestre cerró con un avance acumulado de 8,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,1%, apenas 0,3 puntos porcentuales por debajo del mes previo.

Inflación en alimentos: bajaron 0,4% la primera semana de abril, pero lácteos y carnes siguen bajo la lup

El mayor aumento del mes fue en Educación, con 8,6%, por las subas en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguió Transporte, con 6%, traccionado por combustibles y boleto de colectivo. Luego aparecieron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 3,9%; Prendas de vestir y calzado, con 3,8%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,2%.

GZ