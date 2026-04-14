A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 14 de abril de 2026

A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 14 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 14 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 14 de abril el dólar blue cotiza a $1. 335 para la compra y $1.385 para la venta.

Crisis del PAMI: acusan a Javier Milei y Luis Caputo de provocar un colapso sanitario por sostener el ajuste

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 14 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 14 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.398,20 para la compra y $1.409,70 para la venta

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 14 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 14 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 14 de abril a $1.463,40 para la compra y $1.466,90 para la venta.

Dólar "planchado" con el Banco Central en modo comprador: qué hay detrás de la estabilidad cambiaria

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 14 de abril en $1.468,00 para la compra y $1.468,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 14 de abril a $1.800,50 como referencia de dólar tarjeta.

Juicio por YPF: la Justicia de Nueva York suspendió todas las apelaciones, tras el fallo favorable para Argentina

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 528 puntos básicos este martes 14 de abril.