A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 14 de abril

El euro blue hoy, martes 14 de abril de 2026, cotiza a $1.687,75 para la compra y $1.754,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 14 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 14 de abril a a $1.535,00 para la compra y $1.635,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.165,11 para la compra y $1.569,09 para la venta este martes 14 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 14 de abril

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 14 de abril

Este martes 14 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.555 comprador y $1.663 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 14 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 14 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.385,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.