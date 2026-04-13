Dólar "planchado" con el Banco Central en modo comprador: qué hay detrás de la estabilidad cambiaria

En un contexto económico todavía atravesado por tensiones estructurales, el dólar muestra una inusual calma en Argentina. Lejos de los recurrentes episodios de volatilidad cambiaria, las cotizaciones se mantienen relativamente estables, incluso mientras el Banco Central (BCRA) aprovecha para recomponer reservas mediante compras sostenidas en el mercado cambiario.

A simple vista, la combinación podría parecer contradictoria: históricamente, cuando el BCRA interviene comprando divisas, suele generar presión alcista sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el escenario actual responde a una dinámica diferente, en la que confluyen diversos factores.

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Un mercado con oferta suficiente

Uno de los elementos clave para entender la estabilidad del dólar es la mayor oferta de divisas. En las últimas semanas, el ingreso de dólares provenientes del sector exportador —en especial del agro— generó un flujo que supera la demanda inmediata. Este excedente le permite al Banco Central intervenir sin alterar significativamente el precio.

"Hoy hay más oferta que demanda de dólares: arranca la liquidación del agro, hay menos presión compradora y el Central puede absorber sin necesidad de convalidar una suba. De hecho, más que empujar el tipo de cambio hacia arriba, lo que está haciendo es evitar que caiga más. Esto no es una contradicción, es una foto de un mercado con exceso de dólares en el corto plazo", comenta para PERFIL el economista Mariano Ricciardi.

Además, la política económica apunta a sostener incentivos para que los exportadores liquiden, ya sea mediante una menor expectativa de devaluación brusca en el corto plazo o mediante una reducción en las retenciones a las exportaciones.

Actualmente el dólar oficial se ubica en $1.335 para la compra y a $1.385 para la venta en el Banco Nación (BNA). De esta manera, el dólar minorista acumula una caída mayor al 5% en lo que va de 2026 y se ubica incluso por debajo de los niveles registrados a fines del 2025. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.354, mientras que el dólar Blue cotiza a $1380 para la compra y a $1.400 para la venta.

Expectativas ancladas

Otro factor central es el cambio en las expectativas del mercado. Tras meses de incertidumbre, hoy predomina la percepción de que no habrá un salto discreto del tipo de cambio en lo inmediato. Esa sensación reduce la demanda preventiva de dólares por parte de empresas e individuos.

Respecto a esto, el economista Alberto Ruskoleiker dijo lo siguiente al ser consultado por PERFIL: "El tipo de cambio está realmente bajo. Hoy el minorista está en $1.390. El valor técnico sería $1.750 aproximadamente, pero la cosecha gruesa implica en los próximos meses llegada de dólares al BCRA. En estas condiciones el tipo de cambio a corto plazo no tiene expectativas de subir".

En definitiva al no tener expectativas de dispararse en el corto plazo, como indica el economista, hay menos incentivos para dolarizar carteras de manera urgente, contribuyendo a mantener la calma cambiaria

El rol del Banco Central: acumular sin tensionar

En este marco, el BCRA viene comprando reservas de forma sostenida. Lo hace aprovechando el excedente de oferta, sin necesidad de convalidar subas en el tipo de cambio. Esta estrategia le permite mejorar su posición externa, algo clave después de años de reservas netas negativas. Es importante recordar que el BCRA efectuó compras de reservas en las últimas 64 ruedas y suma compras por US$ 5.533 millones desde que comenzó el año. Solo en marzo, las compras totalizan US$ 1.680 millones.

Con estos números, en el acumulado del año las reservas suben US$ 4.245 millones, mientras que en abril aumentan en US$ 3.319 millones. Esta diferencia entre la compra y la acumulación se debe principalmente a los vencimientos de deuda a los que tiene que hacer frente el Central. En otras palabras, varios de los dólares comprados no se terminaron de acumular ya que se usaron para pagar deuda

Según un informe de la consultora Invecq, en el primer trimestre del año el Central compró casi el doble que en el mismo período de 2025 y 3,3 veces más que el promedio 2003-2023.

En cuanto al nivel de reservas netas, a la fecha, sin contemplar los pasivos, se ubican en US$ 271 millones, según cálculos del economista Federico Machado. Es que las brutas se encuentran en US$ 45.410 millones, a los cuales hay que restarle los encajes (US$ -16.643 millones), el swap con China (US$ -19.067 millones), préstamos con organismos internacionales (US$ -1.931 millones) y REPOs a un año (US$ -7.498 millones). Si a eso se le restan los compromisos a un año, la cifra cambia a US$ -866 millones.

FN