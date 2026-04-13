A cuánto cerró el dólar hoy, lunes 13 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 13 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.385 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy lunes 13 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 13 de abril el dólar blue cerró a $1. 340 para la compra y $1.390 para la venta.

INDEC publica la inflación de marzo y se encamina a ser el dato del IPC más alto del año

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, lunes 13 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 13 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.400,40 para la compra y $1.401,70 para la venta

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 13 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 13 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 13 de abril a $1.463,60 para la compra y $1.464,20 para la venta.

“Argentina viene subsidiando al Estado americano entre 3.000 y 8.000 millones de dólares por año”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 13 de abril en $1.466,60 para la compra y $1.466,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 13 de abril a $1.807 como referencia de dólar tarjeta.

Estabilidad cambiaria: "Lo que se está viendo en estos momentos es una nueva baja del tipo de cambio"

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 534 puntos básicos este lunes 13 de abril.