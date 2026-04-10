El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos años y las reservas superan los US$ 45.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 457 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas aumentaron y llegaron a los US$ 45.431 millones, con una suba de US$ 279 millones respecto a la última jornada. La suma que adquirió el Central representa la más alta de los últimos dos años, detrás del 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria compró US$ 468 millones. Así, el BCRA vuelve al terreno positivo de reservas netas, llegando a US$ 323 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 63 ruedas y suma compras por US$ 5.421 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.039 millones.

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En el acumulado del año, las reservas suben US$ 4.266 millones, mientras que en abril aumentan en US$ 3.340 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 323 millones".

A la fecha, las reservas netas, que no contemplan los pasivos, se ubican en US$ 323 millones, según cálculos de Machado. Es que las brutas se encuentran en US$ 45.431 millones, a los cuales hay que restarle los encajes (US$ -16.631 millones), el swap con China (US$ -19.048 millones), préstamos con organismos internacionales (US$ -1.931 millones) y REPOs a un año (US$ -7.498 millones). Si a eso se le restan los compromisos a un año, la cifra cambia a US$ -866 millones.

El economista jefe de Adcap, Federico Felippini, comentó en redes sociales que el BCRA realizó "la compra más grande desde principios del 2024, y duplica la máxima compra del 2026. Aunque esta aceleración sorprendió, es consistente con una mayor liquidación del agro, así como de lo que queda pendiente de las colocaciones de principios de año mientras que la demanda (de importaciones + atesoramiento + dividendos) se mantiene muy contenida".

Desde Cohen Aliados Financieros destacan que "el BCRA aceleró la compra de divisas en el mercado oficial, al tiempo que sumó reservas brutas y el tipo de cambio oficial cayó por tercera rueda consecutiva".

Respecto a la caída del tipo de cambio a pesar de la compra de dólares por parte del BCRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó lo siguiente: "Si el BCRA no comprara US$ 100 millones por día, el dólar estaría a $1.100".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este viernes 10 de abril, el dólar oficial cerró a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). De esta manera, el dólar minorista acumula una caída del 5% en lo que va de 2026 y se ubica incluso por debajo de los niveles registrados seis meses atrás. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.370. El dólar Blue cerró a $1370 para la compra y a $1.390 para la venta.

¿Qué se oculta bajo esta calma cambiaria?

En abril cobra protagonismo la liquidación de la cosecha gruesa, uno de los principales factores de oferta de divisas del año. Sin embargo, su impacto sobre las reservas no es lineal. Por un lado, parte de esa liquidación ya se habría adelantado en los primeros meses del año mediante estrategias de carry trade. Por otro, en un contexto sin cepo para personas humanas, un aumento en la liquidación de exportaciones no necesariamente se traduce en una mayor oferta neta de dólares, ya que los propios productores pueden volver a demandarlos. Estas conclusiones surgen de un informe del CEPA.

Con respecto a los próximos meses, advierten que el ritmo de liquidaciones se va a acelerar pero que no está claro cuanto cambiará la dinámica del dólar y la compra de reservas (ambos íntimamente relacionados). A pesar de esto, aclaran que una vez pasada la cosecha gruesa, será más difícil continuar con este nivel de compras de reservas, algo necesario para hacer frente a los compromisos de deuda del Tesoro, dado que no se logró acceso al mercado internacional de crédito y llegar con espalda a las elecciones de 2027.

Por otro lado, y para explicar esta dinámica de dólar quieto y compra de reservas, un informe de la UADE señala que el saldo comercial de bienes se mantiene en niveles elevados -traccionado sobre todo por una caída de las importaciones (-11,80% i.a.)-. A esto se suman los ingresos netos por colocaciones de obligaciones negociables y, en menor medida, flujos vinculados al carry trade. A su vez, el agro aceleró las liquidaciones en las últimas ruedas, superando los US$ 100 M diarios. Este exceso de dólares ha contribuido a mantener la estabilidad del mercado de cambios, a pesar de las tensiones internacionales.

FN