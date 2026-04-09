El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del año y las reservas netas llegaron a terreno positivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 281 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas aumentaron y llegaron a los US$ 45.152 millones, con una suba de US$ 402 millones respecto a la última jornada. La suma que adquirió el Central representa la más alta del año, detrás de los US$ 214 millones de febrero de 2026. Así, el BCRA vuelve al terreno positivo de reservas netas, llegando a US$ 97 millones.

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El aumento en el nivel de reservas responde fundamentalmente a esta compra de divisas y la valorización de activos del organismo

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 62 ruedas y suma compras por US$ 4.964 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 582 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 3.987millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 97 millones".

El equipo de research del banco estadounidense Morgan Stanley, publicó recientemente un informe sobre nuestro país en donde analizó varios puntos de la economía Argentina como es la acumulación de reservas por parte del BCRA, y comentaron lo siguiente. El banco proyecta una acumulación neta de reservas en divisas de US$ 6.000 millones, con riesgos al alza si surgen nuevas fuentes de financiamiento. Además, estima que el programa de compras de divisas probablemente superará los US$ 10.000 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este jueves 9 de abril, el dólar oficial cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.381. El dólar Blue cerró a $1370 para la compra y a $1.390 para la venta.

El Gobierno relajó el cepo cambiario

En un contexto de calma del dólar, el gobierno de Javier Milei tomó una serie de medidas que flexibilizan el cepo cambiario para las personas físicas y para transferencias de valores negociables al exterior por parte de inversores no residentes.

A través de la Comunicación “A” 8417 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se eliminó el límite de US$ 50 que existía para los retiros de efectivo en el exterior con tarjetas de crédito o compra emitidas en Argentina.

Esto significa que las personas podrán realizar adelantos de efectivo fuera del país con sus tarjetas, sin tope máximo regulatorio por esta norma. Esta modificación solo aplica a los adelantos de efectivo y no afecta otros aspectos del uso de tarjetas en el exterior.

Además, los individuos físicos que exportan bienes ya no están obligados a liquidar los cobros de esas exportaciones, siempre que ingresen los fondos por el mercado de cambios dentro de los plazos previstos y cumplan ciertas condiciones similares a las que ya existen para exportaciones de servicios.

También se extiende el plazo para ingresar y liquidar divisas de exportaciones cuando el importador es una empresa controlada por el exportador argentino, pero solo si en el año previo el exportador no superó los US$ 200 millones en ventas externas.

Por otro lado, los bancos podrán permitir el acceso al mercado de cambios a sus clientes para pagar títulos valores hasta tres días hábiles antes de su vencimiento. Se eliminan los límites para adelantos de efectivo en el exterior con tarjetas de crédito o compra emitidas localmente.

Por último, se autoriza el acceso al mercado de cambios para pagar primas, garantías y cancelar contratos de cobertura cambiaria por deudas con el exterior, siempre que no se cubran riesgos mayores a los pasivos efectivos. El cliente deberá designar un banco para el seguimiento y comprometerse a ingresar y liquidar fondos que resulten a su favor en un plazo de cinco días hábiles.

FN