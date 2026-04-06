Gustavo Neffa: “Argentina está sobrecumpliendo la meta de reservas del Banco Central”

La acumulación de reservas del Banco Central vuelve a estar en el centro de la agenda económica, en medio de exigencias del Fondo Monetario Internacional y la necesidad de fortalecer la estabilidad cambiaria. Para el economista Gustavo Neffa, el desempeño actual es mejor de lo esperado: “Argentina está cumpliendo y te diría que está sobrecumpliendo”, aseguró en Canal E.

El economista explicó que el país se fijó objetivos ambiciosos a fines del año pasado y que el proceso se ve impulsado por múltiples factores. “Se autoimpuso un objetivo de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares de acumulación de reservas”, detalló, al mencionar el rol clave del agro, la energía y la minería.

Además, destacó el impacto del contexto financiero: “Hubo después de las elecciones un aluvión de obligaciones negociables emitidas por empresas”, lo que permitió al Banco Central sumar divisas. A esto se agregan colocaciones de deuda de provincias, generando nuevas fuentes de dólares.

Reservas, deuda y limitaciones del financiamiento

Sin embargo, Neffa aclaró que no todo lo acumulado se refleja directamente en las reservas. “No todo se ve reflejado en las reservas brutas porque hay que pagar deudas”, advirtió, en referencia a compromisos con organismos internacionales, energía y acreedores privados.

Sobre las reservas netas, cuestionó ciertas interpretaciones del mercado. “Decir que Argentina tiene reservas netas negativas es una falacia”, afirmó, al considerar que existen líneas de crédito que no desaparecen de forma inmediata, como el swap con China o los encajes bancarios.

Aun así, reconoció que el frente externo presenta desafíos importantes. “Quedan unos 13.000 millones este año y unos 26.000 millones el año que viene”, precisó sobre los vencimientos de deuda, lo que suma cerca de 39.000 millones de dólares.

Bonos, mercado y expectativas por el agro

En cuanto a las estrategias del Gobierno, Neffa analizó el uso de instrumentos financieros para captar divisas. “El AO27 le dio al mercado una bienvenida tremenda”, destacó, aunque marcó diferencias con emisiones más recientes: “El AO28, mala”, sintetizó sobre su menor aceptación.

El economista también remarcó una limitación estructural: “El mercado de deuda voluntaria internacional no está abierto para Argentina”, lo que obliga a buscar financiamiento interno o mecanismos alternativos.

De cara a los próximos meses, el foco está puesto en el ingreso de divisas del agro. “El Banco Central va a empezar la mejor temporada de liquidación de divisas”, anticipó, con expectativas de mejora en volúmenes.

En ese contexto, Neffa se mostró moderadamente optimista: “Todo positivo por ahora”, concluyó, aunque dejando en claro que la sostenibilidad dependerá de cómo se afronten los compromisos financieros y la capacidad de mantener el flujo de dólares.