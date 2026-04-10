Ojo con las reservas

En su programa que se emite por Radfio Perfil y NetTV, Marcelo Longobardi habló sobre los pronósticos sobre la balanza comercial y la situación de las reservas del Banco Central.

Números que no son compatibles

El Banco Central ya compró este año casi 5.000 millones; ayer compró 281, debe ser el monto más alto de febrero a la fecha de compras, y aún así hemos visto que el dólar se va a mantener a este precio y vemos que la situación cotidiana del tipo de cambio tiende a mantenerse o inclusive a bajar, con una tasa de inflación del orden del 2,5 al 3 por ciento mensual. Es algo que entiendo producirá en algún momento, en algún momento lejano, alguna clase de cortocircuito. Y que esos números no son compatibles.

Yo entiendo, naturalmente, y comparto con el Presidente y con el ministro que la competitividad no se obtiene devaluando, que cada vez que Argentina intentó volver más competitiva devaluando terminó en un desastre. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que si vos tenés 9 por ciento de inflación en un trimestre y luego el peso se revalorizó 6 por ciento, eso a mí personalmente no me cierra.

Dicho esto, ayer habló sobre el tema el banco Morgan Stanley, que dijo que este año Argentina va a tener más dólares como consecuencia de una balanza comercial positiva, es decir que Argentina va a aumentar las exportaciones y las importaciones, aunque hay una discusión sobre el tema, están más bien estancadas; no hay tal cosa como un boom de importaciones. Morgan Stanley dijo que el saldo va a ser favorable, pero puso un pero. Y ahí donde está el pero... es donde nos complicamos. Morgan Stanley -que no es JPMorgan Chase sino otro banco distinto, un banco de inversión muy importante- dijo que aun así, con este balance positivo, esto no alcanza en términos de acumulación de reservas.

Argentina está comprando reservas, pero ¿las acumula o no las acumula? Esto refiere a un trabajo que ya comentamos, de Alfonso Prat-Gay, que planteó lo mismo, y a un trabajo que no comenté sobre el mismo tema firmado hace dos días en el diario La Nación por los economistas Rodolfo Santángelo y Enrique Szewach, que han dicho básicamente lo mismo.

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Entonces acá tenemos a Alfonso Prat-Gay, a Rodolfo Santángelo y Enrique Szewach, y ahora a Morgan Stanley diciendo ojo con las reservas, con independencia del balance comercial favorable.

Me encuentro con un trabajo privado elaborado por Perspectiva, que es el informe que cotidianamente hace el economista Luis Secco. Luis en este informe señala cuatro tensiones que hay en la economía. Yo voy a mencionar dos. La primera tensión es la del tipo de cambio. El Gobierno necesita que la inflación vuelva a bajar. El martes próximo se va a conocer la inflación de marzo, que va a estar en torno al 2,9%, 3%, 3,1%, según dicen los especialistas. Luis dice que el Gobierno necesita que la inflación vuelva a bajar y por eso insiste con mantener el tipo de cambio lo más bajo posible.

Pero “una economía como la argentina, todavía frágil y con acceso al financiamiento muy limitado, difícilmente pueda darse el lujo de sostener indefinidamente un peso tan fuerte”.

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O sea que no soy yo el único que dice que en algún momento del largo plazo -no del siglo que viene, pero casi-esta cuestión de que la inflación sube mucho y el peso se sobrevalúa no parece consistente, o como se dice ahora, sostenible.

El segundo tema que subraya es justamente el de las reservas. Dice que después de meses de compras de dólares, las reservas netas siguen sin despegar “y bajo cualquier metodología son menores que las que había a fines de 2025”.

Siendo que Argentina no tiene todavía acceso a los mercados internacionales, este asunto de las reservas -que se compran pero que no se acumulan- se vuelve un tema importante para enfrentar la deuda de la Argentina. Yo quiero significar con todo eso que el Banco Central está comprando reservas y ha comprado una buena cantidad de reservas en el primer trimestre y medio del año, pero aun así no alcanza.

LT