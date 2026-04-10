Doble desafío exportador: crecen las barreras en el mundo y se agravan los costos internos en Argentina

El escenario del comercio internacional está marcado por mayores barreras, incertidumbre y competencia, que exponen un doble desafío exportador para Argentina: mientras uno de cada cinco dólares de las exportaciones globales enfrenta medidas restrictivas, nuestro país debe además resolver problemas estructurales internos que afectan la competitividad, según un informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que advierte sobre la necesidad de reducir la intervención estatal y mejorar las condiciones para el sector.

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A un año del denominado “Liberation Day”, la entidad presentó un análisis sobre el nuevo contexto global y la posición argentina frente a los cambios en comercio e inversión. Allí se remarcó que el escenario actual exige acciones concretas para fortalecer la competitividad de las empresas exportadoras en un entorno cada vez más desafiante.

Durante la exposición, el presidente de CERA, Fernando Landa, sostuvo que “el entorno global en el que opera Argentina está determinado por el gran aumento de la incertidumbre”. En ese sentido, señaló que las políticas comerciales impulsadas por Estados Unidos marcaron un punto de inflexión al poner en crisis el sistema multilateral de comercio.

El informe también destacó que los cambios geopolíticos, tecnológicos y climáticos, junto con los recientes shocks en las cadenas de suministro, derivaron en una mayor intervención de los gobiernos. En este nuevo paradigma, el comercio y la inversión dejan de guiarse exclusivamente por la eficiencia y pasan a responder a criterios de seguridad.

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Entre las principales tendencias globales, se identificó un incremento en las políticas de impulso a sectores productivos, mayores medidas de defensa comercial y la proliferación de nuevas barreras de acceso a los mercados. En 2025, el comercio afectado por estas restricciones alcanzó niveles récord, con un aumento significativo de aranceles y cuotas.

Crédito: CERA

En términos concretos, el informe señaló que actualmente uno de cada cinco dólares del comercio internacional enfrenta medidas restrictivas, lo que equivale a un volumen 54 veces superior a las exportaciones anuales argentinas. Este fenómeno intensifica la competencia y genera desvíos de comercio que afectan a países como Argentina.

La clave es la competitividad

Frente a este escenario, CERA remarcó que resulta crucial trabajar sobre la competitividad sistémica para aprovechar oportunidades y reducir riesgos. Para ello, el país debe recuperar condiciones de normalidad y acercarse a los estándares en los que operan sus competidores, especialmente en materia fiscal.

Sin embargo, los exportadores locales enfrentan obstáculos significativos. Entre ellos, se destacan las demoras en la devolución del IVA y el cobro de reintegros, así como la obligación de liquidar el 100% de las divisas, lo que limita la previsibilidad financiera y el uso de sus propios ingresos en dólares.

Crédito: CERA

En relación con la liquidación obligatoria, el informe sostiene que se trata de una intervención estatal sin precedentes a nivel internacional. “Argentina es el único país del mundo donde el Estado obliga al sector privado a liquidar el 100% de las divisas”, advierte el documento, al tiempo que califica esta situación como una desigualdad ante la ley.

Otro de los puntos críticos señalados son los derechos de exportación. Gran parte de las ventas externas del país continúa alcanzada por este impuesto, que casi ningún competidor internacional aplica. Según CERA, solo un grupo reducido de países presenta cargas similares o superiores.

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Deudas internas y acuerdos en revisión

El informe también pone el foco en la deuda del Estado con los exportadores. Desde 2024 se registra un atraso creciente en la devolución de IVA y reintegros, lo que, según el documento, responde a la necesidad de financiamiento del propio Estado. Este retraso impacta especialmente en sectores de mayor valor agregado y en empresas con fuerte perfil exportador.

Los datos muestran que, entre abril y diciembre de 2025, las exportaciones crecieron un 10%, mientras que las devoluciones cayeron un 28%. Incluso, en febrero de 2026 los reintegros fueron nulos, aunque en marzo se retomaron los pagos.

Crédito: CERA

Finalmente, el análisis aborda la situación de los acuerdos internacionales. En el caso del vínculo con Estados Unidos, se mencionan incertidumbres técnicas tras un fallo judicial que afecta beneficios arancelarios. En cuanto al acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, se lo considera un avance en acceso a mercados, aunque persisten desafíos vinculados a cuotas y barreras técnicas, sanitarias y ambientales.

El freno al potencial exportador argentino

En conjunto, el informe concluye que Argentina enfrenta un doble desafío: adaptarse a un contexto global más restrictivo y, al mismo tiempo, resolver sus propias limitaciones internas para mejorar su inserción internacional.

GZ / lr